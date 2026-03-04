Centenar Gheorghe Platon. „Istoria trebuie rostită…”

Cu aceste cuvinte ale academicianului Gheorghe Platon (26 febr. 1926, Buhuși ‒ 24 ian. 2006, Iași) răsunând în sala Centrului Educațional Multifuncțional din Buhuși, cuvinte extrase dintr-un filmuleț editat din arhiva interviurilor realizate de TVR Iași, am pătruns în atmosfera evenimentului omagial derulat chiar în ziua centenarului său. Un moment de aleasă prețuire, împletită cu recunoștință și respect pentru urmașii săi, de către foști elevi, jurnaliști, reprezentanți ai administrației și instituțiilor de învățământ locale, dar și din vecinătate, profesori și tineri pasionați de istorie.

Deschiderea acestei manifestări a fost atribuită maestrului de ceremonii locale, profesorul Ion Fercu, care cu priceperea-i prea cunoscută și cu umorul inconfundabil a oficiat prezentarea invitaților, mărturisind și gândul precursor al acestui eveniment. Momentul deosebit de emoționant l-a constituit intervenția fiului celui omagiat, profesorul universitar doctor Alexandru-Florin Platon, care a oferit auditoriului o incursiune sensibilă în istoria familiei, conturând chipul tatălui și dincolo de catedră și de paginile lucrărilor științifice. „Aparent, a vorbi despre părinți e foarte ușor; mai greu este să vorbești despre ei înțelegându-i și căutând ce anume i-a făcut să fie oamenii care au fost”, a spus domnia-sa evocând apoi structura unui om de o rigurozitate drastică, cu o disciplină a muncii incontestabilă, pasionat de istorie și cu un… defect, rezultat al „calității sale de persoană inabilă organic de a se descurca în viața socială”. Altfel spus: „nu a știut să pună pile”. Printre valorile induse de tatăl său se evidențiază de departe respectul față de profesori și bunăvoința în societate, pe care a aprofundat-o pe parcursul vieții sale drept lecția modestiei, a discreției și a politeții.

Continuând pe linia tezaurului cuvântului „dor” și a sensibilității, profesoara de limba latină și scriitoarea Oana Lazăr, jurnalistă la TVR Iași, cu un umor fin și o sinceritate palpabilă, ni l-a conturat pe academician ca pe „un voievod cu plete albe, impetuos, punctual, telegenic, carismatic, daruri naturale șlefuite prin citit” asiduu. „Finis coronat opus” (în traducere, „sfârșitul încununează opera”) este expresia cu care și-a încheiat elegant omagiul, lăsând parcă fărâme din nostalgia întâlnirilor dumneaei cu academicianul Gheorghe Platon să plutească în aer pentru câteva secunde, pentru a fi inspirate de noi toți.

Profesorul doctor Gabriel Leahu a rememorat anii de formare sub îndrumarea acestuia, subliniind exigența, claritatea discursului și puterea de a inspira generații întregi de studenți. De la dumnealui am aflat despre respectul pentru sursă, argumentația riguros alcătuită, disciplina metodologică, despre faptul că valoarea nu se negociază, iar demnitatea cercetării este inseparabilă de cea a celui care o practică, principii de la care domnul academician nu se îndepărta. Printre amintirile fostului elev, răzbate umbra domnului profesor pe culoarul Universității, umbra sub care a pășit și dumnealui, mărturisindu-ne că cea mai durabilă lucrare rămân oamenii pe care acesta i-a format.

De la Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț, directorul, profesor doctor Ioan-Romeo Roman, și profesoara de istorie Daniela-Gabriela Mitrea au adăugat o altfel de lecție de viață evenimentului, trecându-ne prin biografia anilor de „școală normală”, așa cum se numea colegiul pe vremea elevului Gheorghe Platon, care s-a evidențiat prin sârguință și eleganță morală. „Să fim demni că suntem urmașii academicianului”, iar „amintirea sa să fie o binecuvântare pentru toți cei prezenți și pentru cei care îl studiază” sunt declarațiile afective și omagiale ale celor doi în încheiere.

Conferențiarul universitar doctor Ioan Dănilă, acest tezaur al agendei culturale băcăuane, care alături de profesorul și scriitorul Ion Fercu prezintă un dar incontestabil în a mobiliza personalități și instituții în organizarea de evenimente cu greutate intelectuală, ne-a făcut câteva adnotări, evidențiind interviul luat profesoarei Maria Platon, soția academicianului, în 2015, consemnat în paginile revistei de cultură „Ateneu”, al cărei centenar a fost marcat în 2025, și punctând greutatea contribuției universitarei în realizarea monografiei revistei „Dacia literară”. Scriitorul și publicistul Cornel Galben a prezentat pagina din „Ateneu” (febr. 2026) pe care i-a dedicat-o lui Gh. Platon.

Reprezentantul administrației locale, primarul Vasile Zaharia, ne-a mărturisit că după ce a crescut prin povestea fiului alături de tată, a retrăit și emoțiile propriei studenții prin amintirile istoricului Gabriel Leahu. Ne-a declarat că își dorește și va încerca, atât cât legislația îi permite, să redenumească fosta stradă Popa Ghiță, cea pe care a locuit viitorul academician, cu numele Gheorghe Platon, în semn de respect și prețuire pentru activitatea acestuia.

Evenimentul s-a încheiat într-o notă de recunoștință specială din partea fiului, care le-a mulțumit în primul rând elevilor prezenți pentru că au parcurs cu brio lecția răbdării, de peste două ore, continuând cu profesorii prezenți, moderatori, invitați, fiind recunoscător pentru poziția onorantă de a-l reprezenta pe academician în calitate de urmaș și adresând un îndemn de mare valoare: cu toții avem oameni dragi care nu vor fi veșnici; vor trăi pentru totdeauna dacă ne vom aminti de ei.

Moștenirea academicianului Gheorghe Platon rămâne vie prin lucrările sale, prin discipolii formați și prin valorile pe care le-a promovat cu consecvență. Centenarul său nu a fost doar un moment aniversar, ci și o lecție de istorie pentru cei prezenți, o reafirmare a importanței culturii și educației în societatea românească.

Ioana-Suzana Tăutu

Foto: Adrian Bălăceanu