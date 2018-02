Ne-am despărţit, la final de 2017, de unul dintre cei mai destoinici slujitori ai culturii băcăuane (lui i se datorează reuşita ca în anii ’70 urbea lui Alecsandri şi Bacovia să fi ajuns polul spiritual al Moldovei), tocmai când ne pregăteam să-l sărbătorim ca nonagenar. Miercuri, 14 februarie, poetul, traducătorul, publicistul Radu Cârneci ar fi împlinit 90 de ani. Centrul Cultural „Mihai Eminescu” de pe lângă Consiliul Local al municipiului Bucureşti, prin Cenaclul „Pegasus” şi Revista „Arena literară”, a organizat un moment omagial închinat poetului iubirii, cum de ceva vreme i se spune, pe drept, ex-băcăuanului nostru. De la ora 16.00, până spre ora 20.00 (fără pauză, într-o solemnitate naturală, în prezenţa familiei), am ascultat atâtea evocări – intersectate cu momente lirice din opera sa -, încât, adunate, ar da un volum aşteptat cu interes. Am înregistrat/filmat/fotografiat secvenţe susţinute de Victoria Milescu, Aureliu Goci, Geo Călugăru, Ion Lazu, Paula Romanescu, Florentin Popescu, Victor Atanasiu, Nicolae-Dan Fruntelată ş.a. Solicitat să zic ceva, am punctat într-un minut ctitoriile băcăuane purtând marca celui omagiat: Revista „Ateneu” (1964), Festivalul „George Bacovia” (1971) şi marcarea locului de naştere al lui Vasile Alecsandri: Bacăul. Magda Cârneci, fiica, a anunţat deschiderea Concursului Naţional de Poezie „Radu Cârneci” (din juriu va face parte, printre alţii, poetul Şerban Codrin), iar Petru Solonaru, companion de nădejde al scriitorului, i-a prezentat antologia „Mari poeţi ai iubirii”. 0 SHARES Share Tweet

