Într-o frumoasă zi de vară, băcăuanii au mers în Piața Tricolurului, acolo unde se întâmpla ceva. Unii din curiozitate, alții pentru că au aflat, au venit să fie martori la lansarea noului proiect de colectare, tratare și reciclare a deșurilor propus de compania SOMA Bacău. Dacă unorara li s-a părut o chestie simplă, cu această ocazie au aflat că asta chiar e o treabă serioasă și că e un pas înainte spre normalitate. Astfel, pe lângă întreaga „expoziție” de containere de colectare a deșeurilor, cei de la SOMA au adus în Piața Tricolorului și două mașini speciale de colectare a deșeurilor care au „suferit” modificări prin simplu fapt că artiștii de la ZidArt, recunoscuți pentru picturile lor murale din toată țara, au pictat cele două autovehicule, punându-le într-o lumină fresh, mai nouă.

Nu au lipsit punctele de informare, acolo de unde, zeci de băcăuani au primit informații dar și pliante despre noul proiect. Dacă într-o primă fază mulți nu prea înțelegeau cum stau treburile, după explicațiile primite o parte dintre ei au exclamat: Aaaaa! Totuși, cei mai mulți au priceput mai bine abia atunci când li s-a explicat că prin aceste metode de colectare, la un moment dat totul va fi mai ieftin pentru ei și că vor rămâne cu bani în buzunar. „De ce n-ai spus dom”le așa de la început? Deci dacă arunc sticla la sticle și plasticul la plastic, e mai economicos?”, zice un domn pensionar. După ce primește toate explicațiile se vede clar pe chipul lui că a înțeles, mai îndeasă câteva pliante în sacoșă și zice: „și pentru vecinii mei. Dar le mai explic eu.”

Lângă standul cu pliante SOMA s-a creat un adevărat loc de joacă pentru copii. O fetiță ghemuită râde de mama focului. Dintr-un recipient, cu ajutorul unei „baghete fermecate” face niște baloane de săpun mai mari decât ea. Mă aplec spre ea și o întreb dacă știe de ce se află aici. „Ca să mă joc. Îmi place să fac baloane, să colorez… Și doar atât?- o întreb. Nuuu. Și ca să învățăm că nu e bine să aruncăm gunoaie. Să le punem la gunoi!”. Puștoaica m-a lămurit dar m-a și vrăjit cu inocența ei. Totuși, e de bine. Educația pornește din fașă cum s-ar spune. Iar dacă la patru ani știe că gunoaiele se aruncă la gunoi, cred că startul e bun. Cu siguranță că peste puțin timp va realiza și cum e să arunci gunoailele selectiv, și mai ales și de ce.

Alături zace un panou care sigur a atras atenția tuturor. „Dezintegrarea naturală a deșeurilor în timp” scrie în partea de sus. Cu siguranți civilizația noastră va dăinui în timp prin marile realizări, dar dacă nu ne vom ocupa serios și de treaba asta cu colectarea selectivă a deșeurilor vom dăinui în timp și prin…gunoaie. De pe panoul respectiv am aflat că unei gume de mestecat îi 5 ani să se dezintegreze. Unui chiștoc de țigară 10 ani iar unui sctec folosit, atenție, 450 de ani. Acum nu pot să garantez că peste 400 de ani ar mai ieși și analizele corecte la ce a lăsat bebelușul în el, dar… Iar o doză de suc se dezintegrează în vreo 200 de ani iar unei sticle din plastic, pet, îi ia chiar și o mie de ani până la dezintegrare.

Acum că am aflat, zic că treaba e serioasă, iar pentru cei mici cea mai bună metodă este să-i învățăm că materialele de acest gen pot deveni refolosibile. Așa cum copiii au făcut din ele tot felul de jucării și alte cele. Iar din discursul celor care au urcat pe scenă am aflat că reprezentanții SOMA vor derula activități de conștientizare în școlile din cele 22 de comune și din municipiul Bacău, care fac parte din acest nou proiect de colectare și transport al deșeurilor. Din acest punct de vedere, viitorul arată bine și a început să ne zâmbească…

„Celebrăm lansarea noului contract de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Bacău și 22 de comune din județul Bacău. Acest contract are drept obiectiv colectarea separată a fracțiilor de deșeruri municipale, transportul acelora separatlș la instalațiile SMIT Bacău, fapt care va conduce în final la realizarea unei ținte cât mai mari de deșeuri ce vor putea fi depozitate. Acesta este obiectivul nostru primordial. Procedura de atribuire a acestui contract de concesiune după cum majoritatea știm, a început acum mai bine de doi ani, timp în care au apărut mai multe acte normative, între care OUG 74 și modificării L211, legea deșeurilor, astfel încât contractul inevitabil, și tintele contractului, va trebui să le respectăm, să ajungem să ducem separat măcar 50-60 la sută din cantitatea de deșeuri pe care o produc utilizatorii. SOMA a prestat și până în prezent activitatea de colectare și transport a deșeurilor produse în aceste localități cu excepția comunei Racova care se alătură acestui proiect. Fiecare dintre noi trebuie să depunem tot efortul pentru a reduce cantitatea în primul rând de deșeuri pe care o generăm și de a depune cât mai selectat deșeul pe care îl producem.”

Doru Ciprian Narcis, director general SOMA Bacău

„Suntem astăzi aici, noi primarii, pentru a da startul noului contract de gestiune a serviciului de colectare, transport și depozitare a deșeurilor. Nu greșesc dacă spun că acest serviciu a fost mult așteptat de autorități dar și de cetățeni. Conștienți fiind că fiecare dintre noi, de la mic la mare, de impactul colectării și a reciclării deșeurilor asupra vieții noastre. Stimați colegi, imaginea localităților reprezintă imaginea noastră. Noi, avem obligația de a-i informa, de a-i conștientiza și de a-i responsabiliza pe cetățeni.”

Cristina Pal Ciuraru, primar comuna Faraoani

„Iată că, după lupte seculare, care au durat vreo 3-4 ani, avem un contract nou-nouț care va pune bazele și colaborării dintre Primăria Bacău și firma SOMA privind colectare și transportul deșeurilor. Satisfacția noastră este dublă. Acest serviciu este prestat de o societate de frunte din Bacău, care plătește taxe aici, care generează locuri de muncă, în principal în Bacău. Este un prim pas spre drumul «ca afară», prin servicii edilitare de calitate. Sunt absolut convins că vom avea o colaborare exemplară și că cetățenii Bacăului vor sesiza diferența de calitate, diferențe de eficiență și nu în cele din urmă, costuri mult mai mici de plătit din propriul buzunar.

Gabriel Cojocaru, consilierul primarului Municipiului Bacău

„În primul rând vreau să salut un titan în curățenia băcăuană, pe domnul Constantin Șoșu. Sunt convins că acest contract se va derula altfel și sunt convins că alături de dumneavoastră, societatea care derulează această activitate, alături de primarii care vor să se implice mult mai mult, pentru că vom avea o infrastructură mult mai bună. Am așteptat cu nerăbdare acest contract pentru că am promis cetățenilor că vom contribui mult mai mult în această activitate și am ajuns să fim părtași la acest eveniment.”

Anton Șiler, primarul comunei Nicolae Bălcescu

„Am înteles astăzi că, cuvântul cheie, pe care noi ni l-am dorit de mult, este normalitate. Și când spun normalitate, în ultimul timp ne-am obișnuit să așezăm în dreptul cuvântului respectiv semnul egal cu european. O Românie normală și o Românie europeană nu se face numai cu investiții în infrastructuri rutiere, educaționale sau de utilități. O Românie normală și o componentă de bază a Administrației Publice Locale este oferta de servicii pe care noi, administrația, o oferim beneficiarului direct și cel care de fapt este etalonul activității noastre de zi cu zi, cetățeanul. Cetățeanul este cel care așteaptă aceste servicii, performante, pe care noi încercăm să le aducem astăzi și credem că am reușit să ajungem acolo unde ne chinuim de câțiva ani.”

Valentin Manea, primarul comunei Săucești

„Este un contract încheiat între ADIS Bacău și SOMA, o societate băcăuană, o societate care poate să arate că face diferența. Diferența nu trebuie făcută doar prin discursuri, prin vorbe, ci pur și simplu prin fapte. Îmi doresc ca acest contract să fie într-adevăr un parteneriat onest, deschis, în folosul cetățeanului în primul rând, și nu în ultimul rând, îmi dorec ca și cantitatea de reciclabil să crească. Asta înseamnă venituri la nivelul UAT-urilor din care se pot face și alte activități pe mediu. În mod evident acesta este un prim pas. Un pas care duce către un județ care poate deveni verde. Ce îmi doresc eu ca președinte de ADIS li nu în ultimul rând ca președinte al Consilului Județean, este atât ca municipiul Bacău cât și județul Bacău, să devină un județ și un municipiu verde. Verde, curat, civilizat și în mod evident să aducă ceea ce ne dorim cu toții, performanță în salubritate. În mod evident nu se poate face acest lucru fără ajutorul dumneavoastră, stimați cetățeni ai județului Bacău și ai municipiului Bacău. Îmi doresc un parteneriat între cetățean, între autoritățile locale, prin instituțiile care gestionează salubritatea la nivelul județului cât și la nivelul Consiliului Județean. Vă doresc succes în activitate, domnule Constantin Șoșu, președintele SOMA.”

Valentin Ivancea,

președinte ADIS Bacău și președintele Consilului Județean Bacău

1 of 11