Cei mai buni jucători străini care au activat în România

Chiar daca astazi numarul mare de fotbalisti straini care activeaza in Liga 1 este privit ca pe o problema, de-a lungul timpului am avut oportunitatea de a ne bucura de spectacolul oferit de o multime de fotbalisti straini ce au reprezentat cu mandrie echipele romanesti pentru care au jucat.

Cei mai multi dintre jucatorii straini vin si pleaca, insa doar unii raman in istoria fotbalului din Romania, iar noi suntem interesati in mod special de acestia din urma.

Iata un top al celor mai buni jucatori straini care au activat de-a lungul timpului in Romania, iar daca vrei sa afli care sunt acestia, ai ajuns la locul potrivit!

Wesley Lopes

Brazilianul Wesley Lopes producea un fotbal de mare clasa atunci cand imbraca tricoul echipei FC Vaslui si datorita performantelor sale moldovenii au reusit sa obtina cele mai bune clasari din istoria clubului.

De altfel, Wesley Lopes este apreciat ca unul dintre cei mai eficienti atacanti straini care au jucat in Romania vreodata.

Fiind adus la FC Vaslui in anul 2009, acesta a reusit sa inscrie 64 de goluri in 113 de meciuri, intrand pentru totdeauna in istoria acestei echipe care intre timp a disparut.

A fost inclusiv golgheterul Ligii 1, cu nu mai putin de 27 de goluri inscrise, asa ca era o adevarata placere sa il privesti jucand.

Wesley era nu doar un foarte bun marcator, dar totodata a fost apreciat pentru tehnica sa si totodata dadea dovada de un nivel de inteligenta in joc iesit din comun.

Eric de Oliveira

Un alt brazilian care a impresionat iubitorii de fotbal din Romania cu talentul sau a fost Eric de Oliveira.

De altfel, acesta a reusit sa il depaseasca pe Wesley in ceea ce priveste numarul de goluri marcate.

A inscris 66 de goluri pentru echipe precum Gaz Metan Medias, Viitorul si Pandurii, iar executiile sale spectaculoase vor ramane pentru totdeauna in istoria fotbalului romanesc.

A inscris foarte multe goluri din lovituri libere, iar pe teren dadea dovada de o creativitate impresionanta, asa ca fotbalul avea o frumusete aparte atunci cand Eric era pe teren.

Juan Emmanuel Culio

Nu doar brazilienii au reusit sa cucereasca fotbalul romanesc, ci avem totodata si un nume cu origini argentiniene. Mai precis, este vorba despre Juan Emmanuel Culio, jucatorul care a jucat foarte mult timp pentru CFR Cluj.

Mai mult decat atat, Culio a fost un lider pentru CFR Cluj si a condus echipa catre cele mai mari performante obtinute de-a lungul timpului. S-a calificat cu echipa in Liga Campionilor si a facut o partida foarte buna impotriva italienilor de la AS Roma, marcand doua goluri.

A jucat pentru CFR Cluj 106 partide in perioada 2007 – 2011, urmand sa semneze cu diverse echipe precum Galatasaray, Zaragoza sau Mallorca, iar mai apoi s-a intors la CFR Cluj, pentru a mai juca inca 67 de meciuri, marcand 16 goluri.

A mai urmat o scurta perioada petrecuta in strainatate, iar in 2021 s-a intors la CFR Cluj, pentru a juca ultimele sale 8 meciuri, marcand un singur gol.

Ousmane N`Doye

Foarte talentat pe teren, dar mai ales carismatic la interviuri. Asa il putem descrie pe scurt pe Ousmane N`Doye, jucatorul din Senegal care a jucat pentru echipe precum Dinamo, Vaslui si ASA Targu Mures.

De altfel, N`Doye este unul dintre personajele cheie din frumoasa poveste a celor de la ASA Targu Mures, reusind sa se claseze pe locul 2.

A jucat nu mai putin de 183 de partide in Romania, marcand 33 de goluri. De asemenea, performantele obtinute in Romania i-au adus 27 de selectii pentru nationala tarii sale, marcand un gol in tricoul Senegalului.

Giedrius Arlauskis

Arlauskis este unul dintre cei mai buni portari straini care a jucat in Romania, acesta fiind un om de baza pentru echipe precum Unirea Urziceni, Steaua si CFR Cluj. Cu toate acestea, el s-a retras de la CSU Craiova, in sezonul 2022 – 2023.

El impresiona nu doar cu reflexele sale uimitoare, ci totodata s-a dovedit a fi o fire foarte energica, ba chiar uneori vulcanica. A fost un adevarat personaj in fotbalul romanesc si totodata a obtinut performante remarcabile.

A castigat titlul cu Unirea Urziceni, cu Steaua Bucuresti si cu CFR Cluj, dar are in palmares si Cupa Romaniei cu Steaua Bucuresti, respectiv Cupa Ligii cu CFR Cluj.

Performantele din Romania i-au adus 21 selectii in nationala Lituaniei.

Mario Camora

Incheiem topul celor mai buni straini cu Mario Camora, jucatorul care a fost adus de catre CFR Cluj in Romania in anul 2011, iar astazi inca joaca pentru clujeni.

A adunat nu mai putin de 419 de meciuri pentru CFR Cluj si totodata a reusit sa marcheze 13 goluri, fiind unul dintre cei mai buni fundasi laterali din Romania.

Desi are 38 de ani, inca joaca pentru CFR Cluj si totodata impresionant este faptul ca acesta a obtinut cetatenia romana, fiind astfel selectionat de 10 ori in echipa nationala a Romaniei.

Portughezul s-a indragostit de Romania si cel mai probabil ca va continua sa activeze in Romania, tot in lumea fotbalului, chiar si dupa retragere, asa ca poate fi un exemplu pentru orice strain care joaca in tara noastra.

