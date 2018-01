Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, în colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Garnizoana Bacău, organizează cu ocazia „Zilei Culturii Naționale” în data de 15 ianuarie 2018, ora 13.00, în amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, activitatea „Cei de azi, celor de mâine, despre cei de ieri”. Manifestarea este o întâlnire a elevilor cu poeta băcăuană Tincuța Horonceanu Berenvic, care va citi poezii din creația sa și va vorbi despre parcursul devenirii sale ca poet, despre influența poeților români asupra formării sale într-un dialog cu elevii. În cadrul manifestării elevii Colegiului vor citi poezii din lirica românească, iar Muzica Reprezentativă a Garnizoanei Bacău va interpreta câteva cântece patriotice, având în vedere că anul 2018 este Anul Centenarului Marii Uniri. 1 SHARES Share Tweet

