În ultimele zile, ceața densă a produs schimbări majore în orarul aeronavelor companiei Blue Air care operează pe Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău. Probleme au apărut încă de vineri, când zborul companiei Blue Air, 0B2916 Roma – Bacău a fost redirecționat pe Aeroportul Internațional Iași. Pasagerii acestui zbor au fost transportați cu autocarele pe ruta Iași – Bacău. În aceeași zi, ceața le-a pus probleme la aterizare și piloților care veneau de la Madrid și trebuiau să aterizeze pe Bacău. Și în cazul lor, condițiile meteo nefavorabile au făcut imposibilă aterizarea pe Aeroportul Internațional “George Enescu”, avionul fiind direcționat pe Aeroportul Internațional Iași. Un băcăuan, care trebuia să decoleze vineri de la Milano, la ora 10.30 și să ajungă în Bacău în aceeași zi la ora 13.30, a declarat în exclusivitate pentru ziarul Deșteptarea că a reușit să plece din Milano abia la ora 14.30, iar când să aterizeze pe Bacău în jurul orei 17.30, avionul a fost întors spre Suceava. Cei 150 de pasageri care se aflau în această aeronavă au ajuns în Bacău abia sâmbătă dimineață, în jurul orei 01.30, fiind aduși acasă cu autocarele companiei Blue Air. Sâmbătă, condițiile meteo nefavorabile, manifestate prin ceață densă, au pus probleme și zborurilor companiei Blue Air 0B2931 Bacău – Londra Luton, respectiv Bacău – Liverpool, care, după cum anunța Aeroportul Internațional “George Enescu” Bacău au avut întârzieri. 29 SHARES Share Tweet

