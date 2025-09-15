Cea mai modernă grădiniță din județul Bacău a fost inaugurată la Pârjol

Comunitatea din comuna Pârjol s-a bucurat de inaugurarea unei investiții de referință în domeniul educației: cea mai modernă grădiniță din județul Bacău.

Noua unitate de învățământ a fost realizată printr-un parteneriat între administrația locală, Consiliul Județean Bacău și fonduri europene nerambursabile, valoarea totală a proiectului fiind de aproximativ 6 milioane de lei.

Din această sumă, peste 2 milioane de lei au reprezentat contribuția Primăriei Pârjol, 1 milion de lei a fost alocat de Consiliul Județean, iar restul a provenit din finanțare europeană.

„Am avut bucuria să fim alături de comunitatea din Comuna Pârjol, la inaugurarea unei investiții de suflet: cea mai modernă și, cred, cea mai frumoasă grădiniță din județul Bacău. Această realizare arată că atunci când există determinare și colaborare, educația primește locul pe care îl merită”, a declarat președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț.

În discursul său, aceasta a adresat felicitări primarului comunei Pârjol, Vasile Lupu, pentru „curajul și responsabilitatea cu care a dus la capăt această investiție, într-un context dificil”. Totodată, au fost transmise mulțumiri deputatului Vasile Budacă, „care a susținut proiectul și a promovat importanța educației”, dar și consilierilor județeni care au sprijinit financiar demersul încă din mandatul precedent.

„Educația rămâne fundamentul unei comunități puternice. De aceea, investițiile în școli și grădinițe nu sunt doar proiecte de infrastructură, ci investiții în viitor, în copii, în familiile noastre, în generațiile ce vor veni”, a subliniat Cristina Breahnă-Pravăț.

Noua grădiniță din Pârjol, inaugurată este destinată să ofere condiții moderne de educație pentru cei mai mici membri ai comunității și să devină un reper pentru standardele viitoare în județ.