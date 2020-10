Cu ochii pe calendar, ne dăm seama că suntem din ce în ce mai aproape de sezonul rece, că iarna ne bate la ușă. Chiar dacă temperaturile, încă, sunt rezonabile, în zonele muntoase au apărut chiar și primii centimetri de zăpadă. Numai că anul ăsta, din cauza crizei sanitare, cel mai probabil bucuriile iernii nu vor mai fi la fel.

Până atunci însă, mai avem câte ceva de… pus la punct. Pentru că așa se întâmplă de fiecare dată toamna, trebuie să ne punem la punct sistemul imunitar în vederea trecerii cu bine peste lunile de iarnă. Numai că acum avem și Covidul pe cap. Înainte de toate, cred că este cel mai important să ne păstrăm limpede psihicul. Cu calm se poate trece bine peste orice. Și tot cu calm trebuie să ne fortificăm corpul. Numai ca aici e aici. Fiecare alege varianta cea mai optimă din punctul său de vedere. Unii consider că doar cu sport, mai ales în aer liber și curat, își pot fortifica organismul. Alții spun că dacă mănâncă bine și mai trag și o răchie, treaba e ca și rezolvată. Mai sunt și cei care apelează la produse farmaceutice. Doar că în acest sector există o gamă atât de largă de produse că nu știi pe care să le alegi. Însă mai există o… farmacie. Și cred că e cea mai importantă și sănătoasă. Mai precis e vorba de farmacia lăsată de…Dumnezeu. Cu toate roadele toamnei care sunt exact ce trebuie ca noi să fim bine. Iar ca să le redescoperi nu trebuie decât să faci o vizită la piață.

E toamnă și piețele sunt pline cu de toate. Tarabele sunt pline cu bombe cu vitamine. Legume și fructe, de sezon, cât vezi cu ochii. Și toate au proprietăți miraculoase. O parte dintre precupeți chiar se și pricep și-ți dau chiar și rețete. „Spală boabele de catină și le pui într-un borcan, apoi toarni miere pâna când borcanul este plin. Eventual, poți să zdrobești cu furculița boabele de cătină înainte și să le amesteci cu miere într-un borcan. Până a fi consumat, amestecul trebuie lăsat la macerat timp de cel mult trei săptămâni”, este recomandarea unei vânzătoare care ne asigură că marfa pe care o are e culeasă de ea, bob cu bob, din pădure. Spune că se ia o linguriță dimineața și că e cea mai bună metodă de întărire a imunității. Bine, cătina poate fi uscată și transformată în ceai. Plus alte rețete pe care le puteți afla garantat la tarabă. Dincolo de acest aspect, un kilogram de cătină face cam 20 de lei. În timp ce o folie cu pastile de imunitate poate ajunge și chiar depăși 50 de lei.

Pe lângă cătină găsim și alte fructe și legume de sezon, care, pe lângă beneficiile pe care le au, prețurile sunt un fleac.

„Odată cu venirea anotimpului de toamnă, se produc o serie de modificări în ceea ce privește alimentația. În anotimpul rece funcțiile metabolice încetinesc și de aceea trebuie susținute alimentar pentru a evita riscul de creștere în greutate. Organismele noastre au nevoie de o încărcătură de vitamine și minerale pentru a face față temperaturilor scazute. Zilnic trebuie să se găsească în alimentația noastră fructe cum ar fi mărul, care are un conținut ridicat de vitamina C, strugurii, care conțin vitaminele B1, B6, K și C, nucile, bogate în antioxidanți și acizi grași Omega 3 care duc la scăderea colesterolului, dar și prune, gutui, pere, bogate, la rândul lor în fibre, minerale și vitamine care susțin un organism sănătos. Totodată, recomand consumul de legume și anume varza bogată în vitaminele A și C, dovleacul, bogat în calciu, potasiu, fier, fosfor. Sfecla, prazul, păstârnacul, morcovul, cartoful sunt surse principale de vitamine cu efecte benefice în scaderea colesterolului, lupta împotriva cancerului și ajută la detoxifiere. Odată ce temperatura scade, nu trebuie să uităm să consumăm citrice (lămâi, portocale, grapfruit), care sunt bogate în vitamina C și ne întăresc sistemul imunitar fiind o protecție împotriva răcelilor.”

Mădălin Miron, dietetician nutriționist, Nutriție clinică și comunitară, Spitalul Municipal de Urgență Moinești