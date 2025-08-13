Cea de-a 26-a ediție a festivalului de teatru pentru adolescenți I.D. Fest 19-27 august 2025, Bacău

8 spectacole invitate de teatru profesionist, 13 trupe de liceeni, 6 reprezentații One Man Show, 220 participanți, 12 proiecții de scurtmetraje, 24 traineri profesioniști. Festivalul național de teatru tânăr I.D. Fest, ajuns la cea de-a 26-a ediție, se va desfășura între 19 și 27 august 2025, la Bacău. Evenimentul reunește anual tineri pasionați de teatru din întreaga țară, oferindu-le un spațiu dedicat dezvoltării artistice și personale. Totodată, festivalul își propune să aducă publicului larg spectacole de teatru tânăr și profesionist, contribuind la dezvoltarea culturală a comunității din Bacău.

I.D. Fest este un proiect al Asociației Ingenious Drama, care reunește anual aproximativ 100 de tineri organizatori din județul Bacău și 200 de participanți din diverse orașe ale țării. 13 trupe de teatru amator vor participa în acest an la I.D. Fest, precum și 6 participanți individuali la secțiunea „One Man Show”. Fiecare spectacol va fi evaluat de un juriu format din profesioniști ai scenei românești: regizorul Horia Suru, actrița Isabela Neamțu și actorul Ștefan Lupu. Toate reprezentațiile sunt deschise publicului larg din Bacău.

În acest an, la I.D. Fest vor participa trupele: 3,14 (Buzău), Amprente (Brașov), Atelierul de Teatru și Drama Club (Botoșani), AICI (Constanța), TMF Junior (Brăila), Prigoria (București), Gong (Roman) și Psyche (Ploiești). Alături de acestea, pe scenă vor urca și trupele gazdă din Bacău: Nobody’s Group, Transparency, ACT și In The Spot. La categoria „One Man Show” vor participa: Dara Ciubotaru, Lars Stamate, Anastasia Robu, Luca Haidu, Rareș Cozma, Maya Apostol. Tinerii vor participa la ateliere de formare și dezvoltare personală susținute de actori și studenți ai facultăților de profil din țară.

De asemenea, în acest an, festivalul găzduiește 8 spectacole invitate de teatru profesionist, la care intrarea este liberă pentru publicul băcăuan, în limita locurilor disponibile:

19 august – „D’ale carnavalului”, regia Alex Bogdan, Teatrul Municipal Bacovia;

20 august – „Oleanna”, regia Mădălin Hîncu, Teatrul Excelsior București;

21 august -„Showcase”, regia Cristian Ban, Teatrul Studio Târgu Mureș;

22 august – „Ivan Turbincă”, spectacol UNATC, regia artistică Vlad Costandache, prof. coor. Mihaela Sîrbu;

23 august – „Party”, regia Alin Uberti, Teatrul Metropolis București

24 august- „Operele complete ale lui William Shakespeare”, direcția scenică Adi Ionescu și Kiki Simion, Teatrul Metropolis București

25 august- „Angajați-mă!”, regia Ama Beschieru și Robert Ioan, Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galați

26 august- „Noi, lupii”, regizor Horia Suru, Teatrul Jean Bart Tulcea

Pe lângă spectacolele de teatru din competiție și cele invitate, ediția din acest an include și cea de-a doua ediție a Ingenius Short Film Festival, o secțiune specială dedicate scurtmetrajelor realizate de tineri cineaști din întreaga țară.

Programul detaliat va fi disponibil pe id-fest.com și pe paginile oficiale de Facebook și Instagram. Vă așteptăm la teatru!

Cu sprijinul: Asociația Dedeman, Teatrul Municipal Bacovia, Fundația Comunitară Bacău, Europe Direct, Colegiul N.V. Karpen, Cybernet Autocenter, Asociația Agricola, SSAB, Demeco, Salofarm, Atelier CrisCakes, Gran Gourmet, Sierra Quadrant, Bru, Mau Cafe, Cimka, Grafit, Transport SA, Primăria Municipiului Bacău.

