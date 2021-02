„Dacă am avut COVID-19, de ce nu mai putem fi reprogramați la vaccinare?”, este întrebarea pe care și-a pus-o (și ne-a transmis-o și nouă pentru a o publica la rubrica Bacăul vorbește), o cititoare din Bacău. Concret, aceasta și mama ei au fost programate pe 1 și 2 martie, prin medicul de familie, undeva la începutul sfârșitul lunii ianuarie, început de februarie, pentru a fi vaccinate anti-COVID. Între timp au făcut amândouă boala COVID, s-au autoizolat, s-au tratat singure pe banii lor, pentru că au avut și ușoare simptome. Au ieșit acum din izolare, au sunat la medicul de familie, care le-a zis că se poate să fie reprogramate și chiar că le sfătuiește să încerce, atenție! să încerce, să facă și vaccinul peste o lună de zile.

„Dar am fost refuzată atât de DSP, cât și de domnul care a răspuns la call-center, unde am sunat. Mi-a spus să revin, dar acum nu are cum să mai reprogrameze pentru vaccin, trecând recent prin boală. Dacă am fost programată, vaccinul era pentru mine, nu? De ce nu îl mai ține în frigider pentru când am dreptul? Acum, de ce nu se mai poate? Dacă am făcut boala, nu mai pot fi vaccinată? Mi s-a spus că acum, imediat după boală, nu mai am dreptul. Rog public să fiu reprogramată! Nu se poate! Eu la cine să mă adresez? Medicul meu de familie mi-a spus că după 30 de zile de la ieșirea din izolare, după ce trec de boală, pot să mă vaccinez. Atunci, de ce nimeni nu mă mai bagă în seamă? Ce fac instituțiile statului? Noi pentru ce am plătit ani întregi asigurare de sănătate? Ca să ni se închidă telefonul în nas când cerem să fim vaccinați?”, se întreabă doamna.

Ce răspunde DSP

Într-un răspuns primit la solicitarea noastră, Direcția de Sănătate Publică Bacău explică următoarele:

„Conform prevederilor articolului 1, din Instrucțiunea nr. 58/2021 a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, «vaccinarea anti-COVID-19 a persoanelor care au antecedente cu SARS-CoV-2 nu este contraindicată; în această situație vaccinarea poate fi inițiată după vindecare. Considerăm că programarea inițială la vaccinare pentru cele două persoane pe care le-ați menționat, poate fi respectată dacă pacientele în cauză au fost declarate vindecate de către medicul de familie, pe baza monitorizării zilnice a stării de sănătate, conform prevederilor legale din Ordinul MS 1819/2020.”

La nivelul județului Bacău, la ora actuală, funcționează 7 centre de vaccinare împotriva COVID-19 destinate atât vaccinarii persoanelor (cu vaccin produs de companiile BioNTech Pfizer și Moderna) din etapa I, cât și a celor din etapa II, respectiv:

Spitalul Județean de Urgență Bacău (funcționează cu 2 centre) – etapa I și etapa II

Spitalul Municipal Onești – etapa I

Spitalul Orășenesc Comănești – etapa I

Baza Aeriană Bacău – etapa II

Complexul de Servicii Sociale Moinești – etapa II

Muzeul de Istorie Onești – etapa II.

Începând cu data de 15.02.2021, sunt operaționalizate pentru vaccinarea cu vaccin împotriva COVID-19, produs de compania Astra-Zeneca, următoarele centre de vaccinare:

Centrul de Afaceri și Expoziții Bacău (1 centru)

Centrul de Vaccinare nr. 5 Comănești

Casa de Cultură „Elisabeta Bostan” Buhuși.

Numărul de telefon la care trebuie să sunați pentru programare (dacă nu reușiți să vă programați pe platforma dedicată vaccinării programare.vaccinare-covid.gov.ro) este 021.414.4434.