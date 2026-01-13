Ce spune Primăria despre nou-introdusa taxă de protecție civilă

Primăria Bacău a transmis clarificări oficiale după apariția unor discuții în spațiul public legate de noua taxă de protecție civilă, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 554/2025.

Potrivit municipalității, taxa are o destinație exclusivă: finanțarea activităților și investițiilor din domeniul protecției civile. Aceasta reprezintă 2% din valoarea impozitului anual pe clădiri, dar nu poate fi mai mică de 10 lei pe an pentru fiecare contribuabil.

Reprezentanții Primăriei explică faptul că, pe raza municipiului Bacău, există 117 adăposturi de protecție civilă, construite în perioada 1970–1985, care în prezent nu pot fi utilizate din cauza uzurii fizice și morale, precum și a lipsei dotărilor minime necesare. Toate aceste adăposturi au fost inspectate anul trecut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență, care a solicitat autorităților locale demararea urgentă a lucrărilor de reabilitare și modernizare.

În sprijinul acestor demersuri există și hotărâri ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, iar Primăria susține că, în lipsa unei surse dedicate de finanțare, adăposturile au rămas până acum doar „în evidență formală”.

„Începând cu anul 2026, instituirea taxei speciale de protecție civilă ne permite să trecem de la existența pe hârtie a adăposturilor la o funcționalitate reală, în beneficiul populației”, se arată în comunicatul municipalității. Sumele colectate vor fi utilizate strict pentru modernizarea și dotarea adăposturilor, fără a putea fi redirecționate către alte cheltuieli.

Valoarea totală estimată a lucrărilor necesare pentru cele 117 adăposturi este de aproximativ 20,5 milioane de lei, potrivit calculelor făcute la nivelul municipiului.

Primăria mai precizează că un adăpost de protecție civilă este un spațiu special amenajat, realizat conform normelor ISU, destinat protejării populației și bunurilor în situații de urgență majoră, precum război, atacuri aeriene, explozii sau calamități naturale. Acestea fac parte dintr-un sistem național de adăpostire, care include atât spații publice, cât și spații din fondul privat, cu obligația de a fi funcționale în caz de nevoie.