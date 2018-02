Derulat în acest weekend la Central Plaza, Târgul de Nunți aduce o nouă oportunitate celor care în acest an își unesc destinele. Să nu uităm că, mai ales femeile s-au visat măcar odată în viață mirese. Iar când nunta bate la ușă trebuie să facă toate eforturile pentru ca totul să iasă perfect. Pentru ca totul să fie ca la carte, o femeie are nevoie de o rochie care să o evidențieze, o coafură potrivită, un machiaj perfect, și câte și mai câte. Chiar și domnii au nevoie de un constum și alte accesorii. Nu mai spunem de faptul că sala unde se va desfășura evenimentul trebuie să aibă un decor de vis, că muzica trebuie să fie de calitate, bunătățurile de pe masă să se ridice la exigența invitaților, iar lista ar putea continua. Pentru a simplifica eforturile de a rezolva totul în cât mai scurt timp, cu prețurile cele mai bune și chiar cu discounturi semnificative, cei care activează în această industrie de evenimente sunt reuniți la Târgul de Nunți, până duminică, dincolo de orele prânzului. După o vizită la Târgul de Nunți, am aflat câte ceva despre trendurile din 2018. Dacă rochiile nu e musai să fie albe, anul acesta se poartă părul desprins, natural. Cât despre machiaj, culoarea anului este ultraviolet. Se pare că există o tendința în aranjarea sălilor de evenimente, iar culoarea predominantă este verde sau alte nunante din natură. 1 of 49 Foarte la modă rămâne photocorner-ul. Pentru ca tabloul de nuntă să fie perfect, nu trebuie să vă lipsească mărturiile, bijuteriile, prăjiturile, băuturile, și multe altele. Pe toate le veți găsi la acest Târg de Nunți, iar noi vom reveni cu detalii de la acest eveniment în ediția de luni, 5 februarie, a cotidianului Deșteptarea. 15 SHARES Share Tweet

