Ce se întâmplă cu asigurarea de sănătate după ce îți încetează contractul de muncă

Mulți români cred că își pierd imediat dreptul la servicii medicale după ce își dau demisia sau după încetarea contractului de muncă. În realitate, legislația prevede o perioadă de protecție în care foștii angajați rămân asigurați în sistemul public de sănătate.

Conform Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, persoanele care au obținut venituri din salarii și venituri asimilate salariilor își păstrează calitatea de asigurat încă trei luni după încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu.

Trei luni de protecție în sistemul medical

În această perioadă, foștii angajați pot beneficia în continuare de întregul pachet de servicii medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Asta înseamnă acces la consultații medicale, investigații, tratamente sau spitalizare, în aceleași condiții ca atunci când erau angajați, scrie avocatnet.ro.

Perioada de trei luni este valabilă indiferent de modul în care a încetat contractul de muncă: demisie, concediere sau finalizarea unui contract pe durată determinată.

Dacă o persoană constată că apare în sistem ca neasigurată înainte de expirarea acestui termen, autoritățile recomandă contactarea casei de asigurări de sănătate în evidența căreia este înregistrată pentru clarificarea situației.

Ce se întâmplă după cele trei luni

După expirarea acestei perioade, persoanele care nu au un nou loc de muncă și nu obțin venituri pentru care se plătește contribuția la sănătate pot alege să se asigure voluntar.

Acest lucru se face prin depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formularul D212), document prin care se stabilește plata contribuției la sănătate.

O altă variantă este dobândirea calității de coasigurat, de exemplu prin intermediul unui membru al familiei care este deja asigurat.

Reguli diferite pentru alte categorii de venituri

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente, drepturi de autor, chirii sau investiții, menținerea calității de asigurat depinde de depunerea declarației unice și de plata contribuției la sănătate.

Dacă declarația nu este depusă pentru perioada următoare, calitatea de asigurat încetează la termenul legal de depunere.

Cât timp rămân asigurate alte categorii de persoane

Există și categorii care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, dar și în aceste cazuri există limite de timp după schimbarea statutului.

De exemplu:

copiii până la 18 ani și tinerii între 18 și 26 de ani care sunt elevi sau studenți sunt asigurați fără contribuție;

și sunt asigurați fără contribuție; șomerii sau persoanele aflate în concediu de creștere a copilului beneficiază de asemenea de asigurare.

După ce nu se mai încadrează în aceste categorii, majoritatea își păstrează calitatea de asigurat încă o lună, cu o excepție pentru studenți, unde perioada este de trei luni.

De asemenea, persoanele aflate în concediu de acomodare, beneficiarii unor drepturi acordate prin legislația specială sau cei care primesc venitul minim de incluziune rămân asigurați încă o lună după schimbarea statutului.

De ce este importantă verificarea statutului

Specialiștii recomandă verificarea periodică a statutului de asigurat în sistemul public de sănătate, mai ales după schimbarea locului de muncă sau a tipului de venit.

Această verificare poate preveni situațiile în care o persoană descoperă că nu mai este asigurată exact în momentul în care are nevoie de servicii medicale.