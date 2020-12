Lăsăm în urmă un an de care nu prea vrem să ne aducem aminte. Dar, ca de fiecare dată, la început de an începem să visăm la vacanțe. Dacă în 2020 s-a suferit din acest punct de vedere, speranțele pentru noul an încep să prindă contur. Fără să dăm, deocamdată, mai multe idei, ar fi bine să ținem cont și de acele libere legale, care de cele mai multe ori ne oferă minivacanțe de neuitat. Dacă în unii ani aceste libere cădeau foarte bine, se pare că în noul an lucrurile nu vor sta chiar așa. În 2021, românii vor avea 15 zile libere legale, însă doar șapte dintre ele vor fi în cursul săptămânii. Celelalte opt vor pica în zile de sâmbătă și duminică, zile care oricum erau libere. Iată cum vor pica liberele în 2021, zile libere legale conform Codului Muncii:

– 1 şi 2 ianuarie (prima şi a doua zi de Anul Nou) – vineri şi sâmbătă;

– 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Române) – duminică;

– 30 aprilie (Vinerea Mare);

– 1 mai (Ziua Muncii) – sâmbătă;

– 2 – 3 mai (prima şi a doua zi de Paşti) – duminică şi luni;

– 1 iunie (Ziua Copilului) – marţi;

– 20 şi 21 iunie (prima şi a doua zi de Rusalii) – duminică şi luni;

– 15 august (Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului) – duminică;

– 30 noiembrie (Sărbătoarea Sfântului Andrei) – marţi;

– 1 decembrie (Ziua Naţională a României) – miercuri;

– 25 şi 26 decembrie (prima şi a doua zi de Crăciun) – sâmbătă şi duminică.