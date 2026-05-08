Ce cafea se bea în Primăria Municipiului Bacău și cât costă „pauza de protocol” a administrației locale?

Un proiect care va fi discutat în ședința Consiliului Local din 13 mai propune aprobarea unor cheltuieli de protocol pentru anul 2026 în valoare totală de 86.500 de lei, fără TVA, bani ce urmează să fie suportați din bugetul local.

Din documentele anexate proiectului reiese și meniul complet al cafelelor și consumabilelor estimate pentru activitatea de protocol a municipalității. În topul preferințelor apare cafeaua boabe „Crema Suisee – Tchibo Classic Collection”, pentru care Primăria estimează un consum de 14 pachete de câte un kilogram pe lună.

Pe lista de cumpărături administrative se mai regăsesc 150 de pliculețe de ceai lunar, 700 de stick-uri de zahăr alb și brun, două seturi a câte 2.000 de agitatoare pentru cafea, dar și produse pentru băuturi tip cappuccino și cacao.

Municipalitatea estimează lunar și consumul a 1.000 de sticle de apă plată la jumătate de litru, 1.000 de pahare de unică folosință și zece seturi de palete pentru cafea ambalate individual.

Potrivit documentației, valoarea achiziției a fost calculată în funcție de necesarul lunar, de normele privind cheltuielile de protocol prevăzute de legislația în vigoare și de prețurile practicate pe piață.

Proiectul urmează să fie supus votului consilierilor locali.