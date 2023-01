Cauți un telefon nou? Iată pe care dintre aceste 4 să îl alegi

Apple și-a schimbat ușor strategia pentru iPhone în acest an. Mini a dispărut, iPhone 14 Plus s-a născut, iar iPhone 14 Pro și 14 Pro Max sunt vedete clare în comparație cu iPhone 14 și 14 Plus, care privesc de pe margine. În acest an există mai multe diferențe între modele ca niciodată și am vrut să le comparăm pentru ca tu să știi pe care să îl cumperi.

Asemănările

În acest an, asemănările dintre cele patru modele sunt reduse la minimum, deși există încă unele similitudini între membrii familiei iPhone 14. Toate au ecrane OLED cu tehnologie retina XDR, suport HDR10 și o rezoluție puțin peste Full HD. De asemenea, acestea au în comun conectivitatea 5G, Face ID de ultimă generație, rezistența la apă IP68 și toate au o versiune de bază cu 128 GB de stocare internă.

De asemenea, au în comun aceeași versiune a sistemului de operare, ca toate iPhone-urile destul de recente. Acestea vin cu iOS 16 și au practic aceleași funcții, cu excepția unor limitări, cum ar fi Dynamic Island și integrarea acestuia în sistem. În afară de asemănările în ceea ce privește designul, software-ul și unii senzori de cameră, anul acesta există diferențe majore între modelele iPhone 14 Pro și iPhone 14 Pro Max și modelele de bază.

De asemenea, nu există nicio diferență în ceea ce privește rezoluția camerei spate cu unghi ultra larg, care rămâne la 12 megapixeli. Același lucru este valabil și pentru camera frontală. Elemente precum amplasarea difuzoarelor, butoanele de volum și de alimentare și porturile de conectare rămân, de asemenea, neschimbate. În rest, există destul de multe diferențe în acest an, atât în ceea ce privește designul, cât și hardware-ul.

Design: două mici, două mari

Anul acesta avem doar două dimensiuni: 6,1 inci pentru iPhone 14 și 14 Pro, 6,7 inci pentru iPhone 14 Plus și iPhone 14 Pro Max. Greutatea este factorul cel mai vizibil în mână atunci când vine vorba de design. iPhone 14 este o plăcere să îl țineți în mână, deoarece este foarte ușor. iPhone 14 Pro, deși este un telefon mic, cântărește destul de mult.

Greutatea crescută a modelului Pro îl face un model foarte greu în comparație cu modelul 14, care cântărește cu 30 de grame mai puțin (în principal datorită materialelor de construcție). Ambele sunt, fără îndoială, premium și, la cât de mult oțel are Pro, dacă ne place una sau alta va depinde de preferințele individuale.

Dincolo de materiale, este de salutat faptul că Apple a păstrat dimensiunea de 6,1 inci. Aceste telefoane se numără printre puținele telefoane „mici” high-end rămase pe piață, fiind destul de confortabile în mână, ușor de transportat în buzunar și fără a sacrifica specificațiile de top.

Pe partea mai mare avem 14 Plus și 14 Pro Max. Sunt exact la fel ca omologii lor, cu diferența că au 6,7 inci și cântăresc ceva mai mult. Vorbim de 206 grame pentru 14 Plus și 240 de grame pentru Pro Max (aproape greutatea unui telefon pliabil). Aceste telefoane sunt uriașe, nu pot fi folosite confortabil cu o singură mână și veți avea nevoie de un buzunar sau o geantă bună pentru a le transporta. Aici merită remarcat faptul că diferența de greutate dintre modele este și mai evidentă, Plus și Pro Max cântărind aproape 40 de grame.

Cealaltă mare diferență din acest an apare atunci când le întorci cu susul în jos. Insula dinamică își face simțită prezența pe modelele Pro, în timp ce modelul 14 continuă cu crestătura redusă de la generația anterioară.

Autonomia

Între iPhone 14 și iPhone 14 Pro nu există o diferență prea mare, deși Pro-ul durează ceva mai mult. Nici unul dintre ele nu este un exemplu de autonomie mare a bateriei, deși ambele rezistă pentru o zi de utilizare cu aproximativ 6 ore de ecran.

În ceea ce privește modelele iPhone 14 Pro Max și Plus, Apple a avut o mică scăpare în timpul prezentării, afirmând că bateria modelului 14 Plus este cea mai bună de pe un iPhone. Dacă ne uităm la datele oficiale, vedem că Pro Max este în continuare modelul cu cea mai lungă durată de viață a bateriei.