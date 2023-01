Câteva locuri de muncă în Spațiul Economic European

La început de an, oferta de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European (SEE) este extrem de modestă. Mai exact, în momentul de față, în țări din SEE se caută spre angajare, prin intermediul rețelei EURES România, numai 84 lucrători.

Aproape jumătate, respectiv 40, din posturile libere sunt în Finlanda, în meseria de muncitor necalificat-culegător de căpșuni.

La rândul lor, firme din Danemarca au nevoie de 30 lucrători care să desfășoare activitate de îngrijitor de persoane. Alte 12 posturi libere, pentru tractorist, muncitor forestier, montator calificat bucătărie și amenajări interioare și dulgher, sunt în Norvegia.

Mai sunt două posturi în Germania, de electrician și tehnician electronist pentru energia și tehnologia clădirilor. Cei interesaţi de unul din locurile de muncă prezentate se vor adresa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Bacău, respectiv compartimentului EURES.

Ei se vor înregistra în baza de date a acestei instituţii, cu următoarele documente: cerere tip (anexa 3 bis), copie după cartea de identitate, cu valabilitate de minimum şase luni, şi CV-ul într-o limbă de circulaţie europeană. Informaţii suplimentare se pot obţine de pe portalul naţional www.anofm.ro/EURES. Pe acest portal pot fi accesate date referitoare la angajatori, domeniul de activitate, condiţiile de muncă şi de ocupare a postului, precum şi despre salarizare.

Informaţii similare sunt oferite şi de către consilierul EURES din cadrul AJOFM Bacău, str.I.S.Sturza, nr.63, telefon 0234541676.