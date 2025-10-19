Cătălina Jacob, originară din Bacău, va reprezenta România la Miss Universe 2025, în Thailanda

Cătălina Jacob, o tânără de 28 de ani originară din Bacău, a fost desemnată reprezentanta României la prestigiosul concurs Miss Universe 2025, care va avea loc pe 21 noiembrie, în Thailanda. Cu o carieră internațională impresionantă în lumea modei, Cătălina este una dintre cele mai promițătoare apariții românești din ultimii ani în competițiile de frumusețe globale.

Finala Miss Universe România 2025 s-a desfășurat pe 2 octombrie, la București, reunind 30 de finaliste din întreaga țară. Cătălina Jacob a reușit să cucerească juriul prin eleganță, rafinament și naturalețe, obținând astfel titlul suprem.

Originară din Bacău, dar crescută în Italia, Cătălina are dublă cetățenie româno-italiană și își împarte timpul între Milano și Bacău. La doar 18 ani, s-a stabilit în Milano, unde a studiat psihologia și comunicarea, domenii care au contribuit la formarea sa profesională în modelling și branding personal.

Cariera sa în modă este una remarcabilă: Cătălina a defilat pe podiumurile Fashion Week din Milano, Paris, New York și Dubai, colaborând cu branduri internaționale de haine și bijuterii. În 2024, a participat la Miss Universe Abruzzo (Top 5), iar apoi a obținut locul al treilea la Miss Universe Italia, performanță care i-a adus și mai multă vizibilitate pe scena internațională.

Pe lângă activitatea de model, Cătălina este fondatoarea propriului brand vestimentar, „Cătălina Jacob”, care include rochii și pălării inspirate din estetica europeană și rafinamentul couture. A fost prezentă și la Festivalul de Film de la Cannes, unde a participat la evenimentele dedicate modei și filantropiei.

Implicată activ în acțiuni de voluntariat, Cătălina colaborează cu fundații afiliate UNICEF și cu proiectul Feudo Antico, care promovează sustenabilitatea și cultura locală.

În acest an, Miss Universe 2025 va reuni peste 100 de concurente din întreaga lume, toate aspirând la coroana deținută în prezent de Victoria Kjær Theilvig. Evenimentul, organizat de Miss Universe Organization (MUO), promite o finală spectaculoasă, unde personalitatea, inteligența și implicarea socială vor conta la fel de mult ca frumusețea.

„Reprezentarea României la Miss Universe este o onoare uriașă și o responsabilitate pe care o port cu mândrie. Îmi doresc să inspir tinerele din țara mea să creadă în ele și să urmeze cu încredere propriul drum”, a declarat Cătălina Jacob după câștigarea titlului.