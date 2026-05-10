Cât va costa întreținerea unei persoane la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău în 2026

Consiliul Local al municipiului Bacău va dezbate în ședința din 13 mai un proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare datorate de beneficiarii Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău pentru anul 2026.

Potrivit proiectului, costul mediu lunar de întreținere va varia în funcție de gradul de dependență al beneficiarilor. Astfel, pentru persoanele vârstnice independente costul este stabilit la 3.086 lei pe lună, pentru cele semidependente la 5.061 lei, iar pentru persoanele dependente la 8.556 lei lunar.

Documentul prevede și nivelul contribuțiilor lunare ce vor fi achitate de beneficiari și/sau de susținătorii legali ai acestora pentru serviciile furnizate în cadrul căminului. Contribuția propusă este de 1.840 lei lunar pentru persoanele independente, 1.955 lei pentru cele semidependente și 2.185 lei pentru persoanele dependente.

Diferența dintre costurile reale de întreținere și contribuțiile beneficiarilor este suportată din bugetul local, conform legislației în vigoare privind serviciile sociale destinate persoanelor vârstnice.

Proiectul mai prevede abrogarea unei hotărâri anterioare adoptate în februarie 2025 și aprobarea notei de fundamentare privind stabilirea noilor costuri și contribuții.

În cazul adoptării hotărârii, prevederile vor fi puse în aplicare de Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău, iar actul administrativ va fi transmis Instituției Prefectului pentru verificarea legalității.