Cât de smart sunt cei care instalează semafoarele inteligente

Punctual: dacă faci stânga, pe verdele auto, de pe Str. Al cel Bun pe Str. 9 Mai, te oprești imediat la trecerea pietonală care e… tot verde…

Băi „șmecherilor” care programați semafoarele deștepte: începe școala peste 4 zile, iar dacă trec doar 4-5 mașini, se blochează tot până la Insulă și mai departe…

Din nou, o întrebare fără răspuns: cine e responsabil?!

Mai are sens să întreb despre marcajele benzilor? Sau despre „lucrările” la semafoare? Sau despre când o să vă organizați mai bine?! Mereu vă iau vremurile prin surprindere, niciodată nu vă învățați…

Un cețățean

