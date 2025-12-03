Cât câștigă băcăuanii față de restul țării

Datele salariale pentru județul Bacău în luna septembrie 2025 arată un decalaj vizibil față de media națională, în ciuda unei creșteri lunare consistente. Evoluția confirmă tendința ultimelor trimestre: județul recuperează pe termen scurt, dar rămâne sub ritmul național pe termen lung.

Salariul mediu brut: Bacăul rămâne sub media țării

În septembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 8.593 lei/persoană, cu 485 lei mai puțin decât media economiei naționale, ceea ce reprezintă un decalaj de –5,3%.

Diferențele sectoriale rămân puternic polarizate:

Peste media județului: industrie și construcții

Sub media județului: agricultură, vânătoare și servicii anexe, silvicultură și pescuit, dar și sectorul de servicii

Chiar dacă rămâne sub media țării, județul afișează o evoluție pozitivă:

față de august 2025 : +5,3%

față de septembrie 2024: +0,9%

Aceste creșteri indică o accelerare a dinamicii salariale locale, cel mai probabil stimulată de activitatea industrială și de ajustările salariale sezoniere.

Salariul mediu net: decalaj și mai mare față de media națională

La capitolul câștigului salarial net, Bacăul înregistrează în septembrie 2025 o medie de 5.133 lei/persoană, cu 310 lei sub nivelul național (–5,7%).

Structura sectorială este identică celei de la brut:

peste media județeană: industrie și construcții

sub medie: agricultura și serviciile

Evoluția în timp arată însă o imagine mai nuanțată:

față de august 2025 : +5,2%

față de septembrie 2024: –2,9%

Scăderea anuală a salariului net, în ciuda creșterii celui brut, poate reflecta:

presiuni inflaționiste,

schimbări privind impozitarea sau contribuțiile,

migrarea forței de muncă spre sectoare mai slab remunerate.

Județul Bacău continuă să recupereze lunar din punct de vedere salarial, însă decalajul față de media națională rămâne semnificativ. Industria și construcțiile sunt locomotivele care mențin Bacăul competitiv, în timp ce agricultura și serviciile trag media în jos.

Pe termen scurt, tendințele sunt pozitive. Pe termen mediu însă, diferența față de restul țării se poate adânci dacă nu apar investiții noi, mai ales în sectoarele cu valoare adăugată ridicată.