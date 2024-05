Câștigătorii ediției a XXX-a a Festivalului Bacău Fest Monodrame sunt actorul Gabi Costin și dramaturga Teodora Savu

S-a încheiat luni, 13 mai, ediția a XXIX-a a festivalului Bacău Fest Monodrame, un eveniment care a reunit câteva mii de spectatori, în cele cinci zile de spectacole, conferințe, lecturi și dezbateri, alături de critici de teatru, presa de specialitate, directori de teatre și instituții de cultură, invitați din întreaga țară.

Anul acesta, în concurs au fost 9 actori și actrițe, de la teatre de stat, trupe independente sau cu producții proprii.

Juriul acestei ediții de concurs, format din regizoarea Maria Rotar, actorul Nicu Mihoc și regizorul Radu Nichifor a decis, în urma vizionării spectacolelor, să acorde Trofeul Bacău Fest Monodrame actorului Gabi COSTIN pentru spectacolul „Eu sunt propria mea soție – Charlotte”, producție a Teatrului Mic București, de Doug Wright, traducere și regie Teodora Petre, scenografie și lighting design Ioana Pascha, mișcare scenică Alina Petrică, muzică originală Cezar Antal, video Gabi Costin.

Câștigătorul a primit Trofeul Bacău Fest Monodrame 2024 și premiul în valoare de 3.000 de euro.

Celelalte două nominalizări ale juriului au fost Lucia Mărneanu, pentru spectacolul „Copilul tuturor”, producție Reactor de Creație și Experiment Cluj Napoca, de Lucia Mărneanu, regia și scenografia Lucia Mărneanu, consultant artistic: Ferenc Sinkó, lumini, sunet: Robert Kocsis și Edith Alibec, pentru spectacolul Tea and and Milk, producție Edith Alibec, regie, scenografie și lighting design: Dana Paraschiv.

Premiul actorilor Teatrului Bacovia, „Actori pentru actor-Dinu Apetrei”, dar și Premiul voluntarilor „Ștefan Iordache” a fost acordat actorului Gabi COSTIN pentru spectacolul „Eu sunt propria mea soție – Charlotte”, producție Teatrul Mic București, de Doug Wright, traducere și regie Teodora Petre, scenografie și lighting design Ioana Pascha, mișcare scenică Alina Petrică, muzică originală Cezar Antal, video Gabi Costin.

Juriul Concursului de Dramaturgie – Monodramă, alcătuit din Monica Andronescu, critic de teatru, Irina Cerchia, editor de carte și traducătoare și Doru Vatavului, dramaturg, a decis ca Premiul „Valentin Nicolau” să meargă la Teodora Savu, pentru textul „I will set this plane on fire”.

Premiul pentru Concursul de Dramaturgie – Monodramă „Valentin Nicolau” este în valoare de 1.500 de euro.

Premiul al doilea a fost câștigat de dramaturga Alexandra Radu, pentru textul „Chirpici” și premiul al treilea de Bogdan Drumea, pentru textul „Aproape de lumină”.