O avarie produsă în curtea Thermoenergy a lăsat câteva zone fără apă caldă și căldură. Joi dimineață, mai mulți consumatori din sistemul centralizat de furnizare a agentului termic ne-au semnalat lipsa apei calde și a căldurii. Narcisa Antoneac, purtător de cuvânt la Thermoenergy Group SA a declarat pentru cotidianul „Deșteptarea" că au existat câteva probleme de ordin tehnic la centrala societății, dar că acestea au fost rezolvate, iar în următoarea oră este posibil să fie reluată furnizarea agentului termic. Lipsa apei calde și a căldurii a fost resimțită în mai multe cartiere din oraș. UPDATE: La ora 13.45, reprezentanții Thermoenergy Group SA Bacău au anunțat că s-a terminat încărcarea instalațiilor pe conductele de agent primar, iar până la ora 15.00 se va relua furnizarea de agent termic în cartierele orașului, afectate de avaria produsă în dimineața zilei de 4 ianuarie.

