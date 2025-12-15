Captură importantă de materiale pirotehnice în comuna Sărata

O cantitate impresionantă de articole pirotehnice a fost descoperită de polițiștii băcăuani, în urma unei acțiuni desfășurate la finalul săptămânii trecute.

La data de 13 decembrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au efectuat o percheziție la un depozit din comuna Sărata, închiriat de un bărbat în vârstă de 47 de ani.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit aproximativ 4.300 de kilograme de articole pirotehnice deținute ilegal. Întreaga cantitate, evaluată la aproximativ 120.000 de lei, a fost ridicată pentru continuarea cercetărilor.

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de preparare, producere, experimentare, deținere, transmitere sub orice formă, depozitare, distrugere, comercializare și folosire de articole pirotehnice fără drept.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care aceste materiale au fost deținute și pentru luarea măsurilor legale care se impun.