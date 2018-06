„Sentimentul eșecului este foarte palpabil. În mare parte din timp, am conștientizat capcana, dar nu am făcut nicio schimbare. Dimpotrivă, a doua zi am procedat la fel. Este foarte simplu să-ți găsești scuze atunci când nu reușești. La fel am făcut și eu!”, se destăinuie Olivia, tânăra care acum se bucură de reușită precum un copil, când îi oferi jucăria dorită. Acest sentiment o învăluie permanent. Strălucește prin optimismul, veselia și siguranța cu care se manifestă. Cât de mult te poate schimba un stil de viață corect! Toate lucrurile bune vin cu repeziciune peste tine și este atât de plăcut!

La început Olivia avea tendința de a fugi de posibilitatea unui eșec, neștiind că această obsesie putea să-i submineze capacitatea de a face lucrurile bine, apoi din ce în ce mai bine. Exagera aspectele negative și le minimaliza pe cele pozitive.

Știa că exagerează, deoarece atunci când specialistul îi atrăgea atenția pentru un detaliu minor, aceasta se supăra rapid chiar dacă în cadrul aceleiași discuții era lăudată foarte mult pentru un lucru pe care îl făcuse corect. Se simțea mereu deprimată din cauza kilogramelor în plus și nu mai vedea nicio șansă de îmbunătățire. Probabil vă este și vouă familiar sentimentul dureros de a fi eșuat măcar o dată în viață. Astfel, în momentul când Olivia a înțeles cât de importantă este evaluarea obiectivă, drumul spre reușită a căpătat contur.

Primul pas a fost mai dificil, deoarece punea accent pe latura negativă. Așadar, avea nevoie rapid de o schimbare comportamentală. Era necesar să schimbe strategia de bază cu o strategie ce presupunea confruntare și perfecționare. La îndemnul terapeutului, a făcut un rezumat al întregului proces de schimbare. A luat-o de la început. A doua oară a făcut pași mărunți. Acum crede în vechea zicală: „Călătoria de o mie de mile începe cu primul pas.” A creat o ierarhie pe care a putut cu ușurință să o gestioneze.

Toți pașii au fost rezonabili și compatibili în succesiunea lor. Eu am să anticipez și am să răspund la întrebarea: „De ce nu a reușit Olivia din prima încercare, ce nu a făcut bine?” Pentru mulți, controlul cu succes al greutății corporale este mai dificil de obținut decât lupta împotriva dependenței de tutun sau de alcool. Dacă este să alegi între a sări de la un regim de slăbire la altul, de a pierde câteva kilograme rapid, doar pentru a le „recâștiga” câteva zile sau săptămâni mai târziu, și între a rămâne supraponderal, atunci este mai sigur să amâni acest proces. Acest fel de du-te-vino degradează, epuizează țesuturile organismului, în special mușchii și oasele. Nu mai vorbesc de aspectul pielii: vergeturile, capilarele deteriorate și celulita vor fi din ce în ce mai vizibile și mult mai greu de combătut. Dar cel mai grav este faptul că organismul în cele din urmă este atât de slăbit, încât devine mai susceptibil la îmbolnăvire și mai puțin capabil să scape de excesul de grăsime.

A fi supraponderal nu este un lucru sănătos. Acum nu vorbim despre frumusețe. Sănătatea este subiectul de discuție, deoarece greutatea excesivă scurtează viața. Chiar și 5-8 kilograme de exces ponderal pot produce schimbări în dezavantajul organismului, modificări care pot da startul bolilor degenerative. În ceea ce privește speranța de viață, pentru fiecare kilogram în plus, aceasta se scurtează. Dacă ai această problemă, trebuie să-ți revizuiești radical gândirea și atitudinea. Soluționarea kilogramelor în plus este mai mult decât o problemă alimentară, astfel încât necesită o abordare mai cuprinzătoare care presupune multe schimbări în stilul de viață. De fapt, este un angajament pentru o viață întreagă. Să presupunem că uneori suferiți înfrângeri sau întreceți măsura, asta nu înseamnă că ați anulat angajamentul făcut inițial. Doar ați creat un precedent. Și nu e bine! Dar, atenție: atunci când se întâmplă să cădeți, ridicați-vă rapid și începeți din nou. Cu perseverență, eșecurile vor deveni din ce mai rare, până vor dispărea în totalitate.

Să identifici și să schimbi acele deprinderi care promovează îngrășarea ta! Aceasta poate presupune măsuri simple, dar poate însemna și restructurarea completă a modului de alimentație și a stilului de viață. Astfel, am identificat în cazul Oliviei motivul pentru care reușita nu devenea palpabilă. Ceva parcă o ținea captivă… Îmi spunea în mod repetat: „Eu am respectat totul, am urmat întocmai pașii. Nu știu de ce nu funcționează! Mă credeți?” Nu era vorba de încredere.

Același lucru i l-am spus și Oliviei. Dar ceva îi scăpa. Cu siguranță și dumneavoastră vă grăbiți să trageți concluzii, deși există o explicație: gustarea de la ora 10 și gustarea de la ora….nu mai contează…„Nu-i așa că aveam voie la gustări? Nu știam că nu am voie o cafea cu lapte și zahăr și trei biscuiți sau un ceai cu miere de albine și câteva alune de pădure, ba chiar un fresh de rodii, că doar nu e cu zahăr, ba chiar e acru!…” Ce pot spune eu cu precizie: Nu e bine! Când vorbim de procesul de slăbire, regulile sunt foarte clare. Pauza între mese trebuie să fie de 5-6 ore. Între mese recomand consumul de apă. Nimic altceva! Vorbim de persoanele supraponderale care nu au alte recomandări medicale. Doar atunci când analizele medicale dovedesc și o altă afecțiune regulile devin personalizate și cu indicații precise.

„Bine, dar eu personal nu pot supraviețui o zi întreagă doar cu trei mese pe zi, fără să apelez la aceste mici gustări! Dacă am o întâlnire importantă sau ies cu prietenii pe o terasă că doar e vară…eu beau doar apă?” Da! este răspunsul meu. Obiceiul de a servi gustări între mese nu este nimic mai mult decât un obicei nesănătos. Adoptarea unui program regulat de mese, pe de o parte, și alegerea pentru fiecare masă a alimentelor adecvate, pe de altă parte, vor reduce foarte mult nevoia de a mai servi ceva între mese. Aveți grijă la „Marele Dejun”, să fie consistent! Astfel, dacă veți consuma la masa de dimineață fulgi de cereale îndulciți și lapte sau cafea cu lapte în care ați pus și o linguriță de zahăr însoțită de o prăjiturică, va fi foarte repede digerat.

Zaharurile vor trece rapid în sânge, crescând nivelul glicemiei și starea de sațietate va fi de scurtă durată. Imediat se instalează o stare de slăbiciune și astfel dorința de a gusta măcar o cafea își face rapid apariția. Și ciclul se repetă. Este foarte important ca masa de dimineață să fie luată în serios, să fie diversificată: pâine și cereale integrale, fructe proaspete, ouă și lactate, în așa fel încât să furnizeze un flux continuu de energie pe tot parcursul dimineții până la prânz. La fel, recomand un prânz complex predominant din alimente vegetale bogate în fibre, îngănduindu-i stomacului să se odihnească pentru a nu avea probleme digestive.

Metoda cea mai bună de a rezista tentației gustărilor este de a vă aminti câte calorii anulați abținându-vă și ce important este acest lucru pentru menținerea unei greutăți corporale normale. În plus, la masa următoare puteți consuma hrană de calitate, hrană adevărată. Olivia m-a întrebat dacă mai am vreo sugestie pentru a rezista tentației de a gusta ceva între mese. Ce i-am răspuns? De această dată răspunsul îl cunoașteți cu toții: beți un pahar cu apă de calitate. Apa este atât de sănătoasă! Și în plus nu conține nicio calorie și nu necesită niciun efort pentru digestie. Ea trece prin organism clătind totul și contribuie atât de mult la detoxifiere și la drenajul limfatic. Este soluția perfectă! Aud bine? Apă cu lămâie? Eu zic că nu.

Doar din când în când. Între mese recomand apa și atât! „Acum că am identificat și am rezolvat această problemă ce mai pot face pentru ca succesul să devină palpabil?” Chiar te interesează, bravo! Disponibilitatea pentru schimbare are o importanță covârșitoare. Trebuie să vrei să scapi de kilogramele în plus nu pentru a te face plăcut în ochii altora, ci pentru a deveni mai sănătos și mai atractiv pentru tine însuți. Pune accent pe sănătate astfel încât să acorzi încredere numai planurilor de control al greutății corporale care sunt în armonie cu principiile sănătoase. Aceste principii includ exerciții fizice regulate, un mod de alimentație sărac în grăsimi, bogat în fibre și o viziune sănătoasă bazată pe perspectivă, deschidere fizică și intelectuală, în măsură să-ți satisfacă orice necesitate, din orice domeniu al vieții tale.

Controlul greutății corporale nu trebuie să constituie preocuparea ta de căpătâi. Ea este doar o parte importantă a unei vieți pline de împlinire și este de-a dreptul realizabil. Ieșirea din capcanele gustărilor îți poate aduce multe satisfacții. O întreagă sferă a vieții care este acum caracterizată de tensiune și dezamăgire va deveni o sursă pentru creșterea stimei de sine. Însă trebuie să fii dispus să lupți, să nu te mai ascunzi și să îți folosești atuurile.

„Sentimentul succesului este pe deplin palpabil. În mare parte din timp am conștientizat reușita ce urma să vină. Din acest motiv am pus suflet, dorință, răbdare, corectitudine și disciplină!”

Carmen Barcan, terapeut