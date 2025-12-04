Când se organizează Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă în Bacău

Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” al Consiliului Județean Bacău anunță organizarea unei noi ediții a evenimentului „Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă”, unul dintre cele mai așteptate momente culturale ale sezonului rece.

Manifestarea își propune să aducă în prim-plan tradițiile autentice românești, păstrate și transmise de comunitățile din zona Moldovei. La eveniment vor participa cete de colindători, urători, mascați și dansatori din județele Bacău, Iași, Vaslui, Botoșani și Vrancea, prezentând obiceiuri străvechi, costume tradiționale și momente artistice specifice sărbătorilor de iarnă.

Spectacolul este programat pentru sâmbătă, 27 decembrie 2025, începând cu ora 10:00, în Piața Tricolorului din Bacău. Publicul este invitat să asiste la celebrarea spiritului comunitar și la redarea atmosferei festive care marchează apropierea Anului Nou.