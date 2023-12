Când copilul nu mai ascultă nici de părinți și nici de profesori. Disperarea unei mame

În multe situații, elevii cu comportament deviant devin punctul central al discuțiilor în școli, iar părinții sunt adesea învinuiți pentru conduita lor. O mamă a decis să împărtășească experiența sa pe grupul “Părinții elevilor din România” de pe Facebook, oferind o perspectivă sensibilă asupra luptei pe care o duce cu comportamentul deviant al fiului său în clasa a VII-a.

Mama relatează că a fost nevoită să își transfere fiul la o altă școală din cauza comportamentului său problematic. Chiar și după mutare, provocările nu au încetat. Fiul ei a avut comportamente neadecvate, iar reproșurile de la profesori au continuat să curgă. În ciuda eforturilor depuse, de la măsuri drastice până la consiliere psihologică, părintele se simte neputincios în fața situației.

“Chiar și după ce l-am mutat, încă din primele zile, reproșurile au început să curgă în cascadă. Ba a venit cu un energizant la școală, ba a răspuns unei profesoare că rădăcină pătrată a lui X e a lu’ mă-sa…..

Mai primesc referate că vorbește neîntrebat, că nu ridică mâna, că se ridică din bancă sau că i-a învinețit ochiul vreunui coleg.

De când îl am la școală am luat măsuri de la chiloți și până la psihoterapie, am vorbit calm și frumos, am încercat metoda recompensă și pedeapsă, l-am și bătut.

Promisiunile curg pe bandă rulantă din partea lui, însă niciodată nu spune că a greșit, că e vina lui, că îi pare rău! Profesorii, în special diriginta mă acuză că nu iau măsuri, că nu mă interesează, când eu de fapt m-am îmbolnăvit și fac atacuri de panică la orice bipăit al telefonului”, povestește mama elevului.

În cadrul grupului de părinți, au fost postate mai multe răspunsuri. Un părinte sugerează că adolescentul se simte singur și neînțeles, îndemnând la o discuție deschisă pentru a înțelege nevoile sale. Un alt părinte oferă perspectiva că vârsta de 12-14 ani este o perioadă dificilă și sugerează soluții care includ timp, răbdare și atenție din partea părintelui.

Printre răspunsuri, se regăsesc mesaje de încurajare și compasiune pentru mama disperată. Se evidențiază importanța iubirii și a dialogului deschis în rezolvarea conflictelor, iar un părinte exprimă compasiunea față de situația dificilă a mamei.

Experiența acestei mame evidențiază provocările și tensiunile cu care se confruntă părinții ai căror copii manifestă comportamente deviante la școală. Deschiderea dialogului, înțelegerea profundă a nevoilor copilului și susținerea comunității de părinți pot juca un rol crucial în rezolvarea acestei probleme.