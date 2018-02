În urmă cu 13 ani, „roș-albaștrii” scoteau super-campioana Europei din Cupa Uefa. Manșa tur, de pe 16 februarie, revenise spaniolilor, cu 2-0. În returul de pe Ghencea, o „dublă” a băcăuanului Andrei Cristea a dus meciul la penalty-uri, acolo unde oamenii lui Zenga s-au impus cu 4-3. Pe lângă Cristea, Steaua mai avea atunci în lot alți patru jucători veniți de la FCM Bacău: Cristi Ciocoiu, Florin Lovin, Eugen Baciu și Dorin Goian Parcă ieri

Au trecut 13 ani. Și multe, foarte multe s-au schimbat. Cupa Uefa s-a transformat în Europa League, Steaua în FCSB, arena din Ghencea a ieșit din circuit, iar FCM Bacău a dispărut, la fel ca și omul ce a finanțat-o vreme de 20 de ani, Dumitru Sechelariu. Au trecut 13 ani de la „dubla” Steaua- Valencia, dar parcă totul a fost ieri. Chiar ieri. Și pentru că azi e 16 februarie, iar turul de pe „Mestalla” s-a jucat în seara de miercuri a zilei de 16 februarie 2005, ar fi bine să îndepărtăm praful de pe amintiri. Să ne reamintim cum a fost. Totul. Turul și returul. Amărăciunea și euforia. „Dubla” lui Cristea și seria penalty-urilor. Concret, splendida calificare a Stelei în dauna super-campioanei Europei, CF Valencia. Plus satisfacția pe care au simțit-o atunci băcăuanii: nu mai puțin de cinci jucători din lotul Stelei veniseră în acel sezon de la FCM Bacău! Legiunea

În vara lui 2004, unul dintre cei mai curtați jucători români era Andrei Cristea. Îl doreau cu insistență cei trei granzi ai Diviziei A, Steaua, Dinamo și Rapid, dar nu lipseau nici ofertele de afară, cu Dinamo Kiev cap de listă. În vârstă de 20 de ani, Andrei a ales Steaua. Iar la scurt timp i s-au alăturat Eugen Baciu și Florin Lovin. Cei doi au plecat în Ghencea în august 2004, chiar a doua zi după ce FCM Bacău învinsese cu 2-1 Rapidul lui Răzvan Lucescu. În septembrie, la Steaua a ajuns și Cristi Ciocoiu. În cazul său, era vorba de un come-back deoarece atacantul mai îmbrăcase tricoul militarilor vreme de cinci sezoane, între 1996 și 2001. În pauza dintre turul și returul Ligii I, ediția 2004-2005, „legiunea băcăuană” din Ghencea și-a lărgit componența prin transferul lui Dorin Goian. Premoniția

În 2005, Valencia era Valencia. Super-campioana Europei după 2-1 cu Porto. „Liliecii” îl aveau ca antrenor pe Claudio Ranieri, autorul miracolului numit Leicester 2016. Iar ca jucători, pe argentinianul Aimar, pe spaniolii Baraja și Albelda și pe italienii Di Vaio, Corradi, Carboni, Fiore și Moretti. Plusul de valoare s-a văzut din plin în prima manșă: 2-0 pentru iberici, goluri Di Vaio (’33) și Aimar (’52). Dintre băcăuanii Stelei, în tur au jucat doar Baciu, Ciocoiu și, din minutul 54, Cristea. „Nu-i nimic, băieți, calificarea nu-i decisă încă. Totul se joacă la București”, le-a spus Zenga steliștilor în vestiar. În aeroport, tehnicianul italian l-a tras deoparte pe Andrei Cristea: „Bambino, pregătește-te bine! Simt că returul e al tău”. Fractura

Returul de pe 24 februarie a fost, într-adevăr, al lui Cristea. În noroiul de pe Ghencea, atacantul băcăuan a deschis scorul în min. 50, după ce i-a luat fața lui Navaro. Iar în min. 70, l-a fulgerat pe Palop cu un șut sub transversală, trimițând meciul în prelungiri. În min. 95, Andrei a fost lovit de „veteranul” Carboni cu genunchiul în coaste, fiind nevoit să cedeze locul în teren unul alt ex-băcăuan, Baciu. „M-am ales cu o coastă ruptă. Pe moment, simțeam doar că nu pot respira, dar în următoarele zile am acuzat dureri groaznice”, rememorează Andrei Cristea, a cărui „dublă” a împins calificarea în zona loviturilor de departajare. Steaua marcat de patru ori (un penalty fiind transforma de „Ață” Lovin) și a ratat o singură dată, prin Dorinel Munteanu. Valencia, în schimb, a dat chix de două ori, prin vedetele Baraja și Di Vaio. Cei care mergeau mai departe erau românii! Visul

Drumul european al Stelei s-a sfârșit în faza următoare a competiției. În „optimi”. Tot în Spania, dar la Villareal. Euro-sezonul 2004-2005 avea să fie o repetiție pentru stagiunea următoare, una …„uefantastică”, în care Steaua avea să se afle la doar un minut de finala Cupei Uefa. Cu Lovin, Baciu, Cristea și Goian, dar fără Ciocoiu, Steaua avea să treacă, pe rând, de Shelbourne, Rosenborg, Valerenga, Lens, Sampdoria, Halmstads, Hertha Berlin, Heerenveen, Betis Sevilla și Rapid București, înainte de a fi eliminată în semifinale de Middlesbrough. „Returul cu Middlesbrough a fost, într-adevăr, un coșmar. Dar returul cu Valencia a fost meciul vieții mele. În timp ce făceam schimb de tricouri cu Aimar, mă întrebam dacă nu cumva voi deschide ochii și mă voi trezi în pat. Mă temeam să nu fie un vis”, povestește Andrei Cristea. Până la urmă, chiar a fost un vis. Din fericire, unul adevărat. Ce fac azi Cristea, Ciocoiu, Lovin, Baciu și Goian Andrei Cristea (33 de ani). Este singurul dintre cei cinci care nu și-a încheiat încă activitatea de jucător. După ce a părăsit Steaua, în 2006, s-a laureat golgheter al României cu Dinamo și apoi a evoluat în Germania, Azerbaidjan și Italia. Actualmente evoluează la Poli Iași, el fiind autorul golului care a tranșat derby-ul Moldovei de săptămâna aceasta, cu Botoșaniul. Cristi Ciocoiu (42 de ani). S-a retras de la Steaua în 2005 și a încercat ulterior o carieră de conducător la mai multe echipe băcăuane: FC Știința, FCM și Sport Club. În 2013 a fondat Academia FC Bacău, una dintre cele mai de succes grupări ce au ca obiect de activitate copiii și junioriii. Florin Lovin (36 de ani). A plecat de la Steaua în 2009 și, după ce a jucat în Germania, Grecia și Austria, s-a întors în România, câștigând un nou titlu de campion, de data aceasta cu Astra Giurgiu. S-a retras din activitate vara trecută, dedicându-se afacerilor. Lovin este proprietarul firmei ghetefotbalonline. Eugen Baciu (37 de ani). Și-a încheiat cariera la FCM Bacău, pentru care a jucat în sezonul 2011-2012. Numele său a fost legat de pierderea, de către Steaua, a unui proces intentat la TAS de FCM Bacău. Anul trecut a urmat cursurile de antrenori derulate de AJF Bacău, intrând în posesia Licenței C. Dorin Goian (37 de ani). A jucat la Steaua până în 2009, după care și-a îndreptat cariera exclusiv în străinătate: Palermo, Glasgow Rangers, La Spezia, Asteras Tripoli. Din toamna anului trecut pregătește împreună cu fostul său coleg de la Steaua, Daniel Bălan, divizionara C Bucovina Rădăuți. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.