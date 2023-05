Cea de-a 17-a editite a Campionatului European de Fotbal organizata de UEFA va avea loc in vara anului 2024. Mai exact, competitia va incepe pe 14 iunie si se va termina fix o luna mai tarziu.

Tara care va gazdui acest turneu final este Germania, iar selectionata “Panzerelor” este distribuita in grupa A si este cea care va juca meciul de deschidere.

In cadrul acestui articol iti voi prezenta cele mai importante informatii pe care trebuie sa le stii despre EURO 2024. Asadar, daca intentionezi sa urmaresti turneul final din Germania, atunci ar fi util sa cunosti intai informatiile preliminare din randurile de mai jos.

Datele de la Campionatul European de Fotbal din 2024

Tragerea la sorti a grupelor de la Campionatul European din 2024 este programata sa fie in decembrie 2023. In total vor fi 51 de meciuri la acest turneu final, iar primul, cel de pe 14 iunie, va avea loc la Munchen, pe Allianz Arena, casa celor de la Bayern, pe care pot intra 70.076 de spectatori.

Faza grupelor este programata sa se incheie miercuri, 26 iunie. Fazele eliminatorii vor incepe sambata, 29 iunie, deci 3 zile mai tarziu. Finala grandiosului turneu va fi pe 14 iulie, pe Olympiastadion din Berlin, o arena cu o capacitate de 74.461 de locuri.

Cum se va desfasura EURO 2024

Vor fi invitate 24 de tari sa participe la Campionatul European de Fotbal din 2024. Aici o includem si pe Germania, care va cauta sa castige pentru a 4-a oara acest trofeu. Cele 24 de selectionate vor fi impartite in 6 grupe a cate 4 echipe.

Mai departe, in optimi se vor califica echipele care vor termina pe primele 2 locuri in grupe. Li se vor alatura cele mai bune 4 formatii care au terminat pe locurile 3. Apoi, vom trece la sferturi, semifinale si la marea finala. De mentionat este ca nu va exista finala mica, cea pentru locul al 3-lea.

Arenele de la Campionatul European de Fotbal din 2024

Pentru acest turneu final au fost selectate 10 frumoase stadioane din Germania. Despre 2 dintre acestea ai aflat deja. Ti le reamintesc totusi, este vorba despre Allianz Arena, care va gazdui meciul de deschidere, si Olympiastadion, pe care se va juca finala.

O alta arena pe care vor fi partide de la EURO este Signal Iduna Park, casa lui Dortmund, care poate gazdui 65.849 de mii de suporteri. Rivalii galben-negrilor, Schalke, vor pune si ei Veltins Arena la dispozitie pentru EURO 2024, arena care are o capacitate de 54.740 de mii de locuri.

Pe Mercedes-Benz Arena din Stuttgart pot intra un numar de 54.697. Hamburg este si ea pe lista, cu Volksparkstadion care are 52.245 de scaune. Mai este si Merkur Spiel-Arena din Dusseldorf care are o capacitate de 51.031 de locuri.

Sunt si 3 stadioane ceva mai mici, daca le putem numi astfel, pe langa cele mentionate anterior, pe care vor intra sub 50.000 de spectatori. Este vorba despre RheinEnergieStadion din Koln, cu 49.827 de locuri, Waldstadion din Frankfurt, cu 48.387 si Red Bull Arena din Leipzig pe care pot intra maxim 42.959 de oameni.

Cine se califica la EURO 2024

La acest Campionat European se vor califica automat primele 2 clasate din cele 10 grupe in care deja se joaca. Evident, Germania are un loc rezervat deja, fiind tara gazda. In afara de acestea, vor mai merge la acest turneu final si alte 3 echipe care vor da piept intr-un baraj.

La acel baraj, care va avea loc in luna martie a anului 2024, vor participa nu mai putin de 12 echipe. Echipele care vor merge la acest baraj vor fi stabilite si in functie de parcursul din editia 2022-2023 de Liga Natiunilor.

Castigatoarele Ligilor A, B si C vor avea automat un loc la barajul pentru EURO. Daca ele sunt deja calificate, vor fi inlocuite de urmatoarele clasate din aceste ligi.

Daca nu se ajunge la numarul de 12 echipe, se poate apela chiar si la Liga D. Vor fi apoi 6 semifinale joi, la data de 21 martie, iar apoi vor urma finalele care se vor desfasura marti, pe 26 martie.

Drumul Romaniei catre Campionatul European din 2024

Evident ca tragem si noi sperante ca “Tricolorii” nu vor mai rata si acest turneu final. Putem spune ca inceputul campaniei de calificare este destul de promitator.

Nicolae Stanciu si compania au reusit sa castige cu 2-0 in Andorra si cu 2-1 impotriva Belarusului pe Arena Nationala.

Trebuie insa sa ramana cu picioarele pe pamant pentru ca pana la urma, aceste victorii erau obligatorii pentru ca au dat piept cu cele mai slabe echipe din grupa. Dupa cum arata grupa, pare destul de clar ca Elvetia nu va avea nici un fel de problema si se va clasa pe prima pozitie.

Batalia pentru locul al 2-lea va fi una in 3 cel mai probabil, rivalele Romaniei fiind Israel si Kosovo. Cele doua formatii au jucat deja intre ele si au terminat la egalitate, ceea ce este bine pentru noi.

In concluzie, cu siguranta Campionatul European din 2024 din Germania se va ridica la nivelul asteptarilor si va furniza o multime de dueluri interesante, printre care sa speram ca se va regasi si nationala Romaniei.