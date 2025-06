Campioana județului, AS Bârsănești se pregătește pentru barajul de promovare în Liga 3 contra Cetății Suceava

Antrenorul băcăuanilor, Daniel Munteanu consideră că, în ciuda faptului că sucevenii au un buget mult mai consistent, duelul de pe teren se anunță unul echilibrat: „Nu joacă banii”

Cea mai autorizată pretendentă la câștigarea campionatului Ligii a IV-a din Bacău, AS Bârsănești a confirmat toate pronosticurile. Mai mult, echipa antrenată de Daniel Munteanu și-a adjudecat titlul județean înaintea finalului de play-off. Un parcurs de regularitate, cu 18 victorii, două remize și nicio înfrângere. La orizont se profilează barajul de promovare în Liga 3. Un baraj pe care Bârsăneștiul îl va susține în dublă manșă, pe 22 iunie, în deplasare și pe 29 iunie, acasă, pe stadionul „CSM Onești” contra celei mai redutabile adversare din Moldova, Cetatea Suceava. „Știm forța fotbalistică și financiară a sucevenilor manageriați de Dorin Goian, dar considerăm că avem șansa noastră”, consideră antrenorul campioanei județului Bacău, daniel Munteanu.

-Daniel, ești la al treilea campionat județean câștigat în ultimii ani. După reușitele cu Sportul Onești, iată că a venit și succesul cu Bârsăneștiul. Ce reprezintă acest titlu de campioană pentru AS Bârsănești?

-Înainte de toate, o mare bucurie. Să nu uităm că sezonul trecut AS Bârsănești a terminat în coada clasamentului. E drept, vara trecută, s-au produs schimbări semnificative, în condițiile în care proiectul demarat de mine, Sportul Onești și-a găsit o continuare la Bârsănești. Totul, la invitația lui Mihai Ilie, care și-a manifestat intenția de a finanța un proiect fotbalistic destinat comunității locale. O inițiativă lăudabilă, mai ales că ea vine din zona mediului privat, iar dificultățile financiare cu care fotbalul se confruntă la ligile inferioare sunt arhi-cunoscute. Revenind la întrebare, ne bucurăm, cum spuneam de câștigarea titlului, dar privim mai departe, către barajul de promovare în Liga 3, cu Cetatea Suceava.

-Ar fi al treilea baraj pentru voi în ultimii patru ani, luând în considerare precedentele două jucate cu Sportul Onești. Spargeți, în sfârșit, ghinionul?

-Nu a fost vorba nicio clipă de ghinion, să fim serioși!. Eu mă consider o persoană norocoasă. E drept însă că multe lucruri s-au derulat în așa fel încât e firesc să-ți pui niște întrebări. Alte campioane județene ale Bacăului au promovat la masa verde, fără a mai susține baraj. Noi, în schimb, am avut parte de adversari foarte tari. Ca să nu mai zic că anul trecut, Ceahlăul 2 a venit la barajul cu noi având șapte jucători aduși de la prima echipă. Asta în condițiile în care nemțenii puteau promova fără să mai dea baraj, deoarece ei erau eligibili pentru a avea echipă în Liga 3, conform criteriilor FRF. Sunt lucruri care, repet, m-au pus pe gânduri, că doar vin din fotbal, nu am fost cofetar. În fine, ca să punem capac, sezonul acesta ajungem să susținem barajul contra celei mai bune echipe de acest nivel din Moldova: Cetatea Suceava. Mai mult, eu am anticipat încă din noiembrie că vom cădea cu Suceava. Iar tragerea la sorți din februarie a confirmat predicția. Asta nu înseamnă că ne dăm bătuți. Toate aceste lucruri nu au făcut decât să ne întărească.

-Ce știi despre Cetatea Suceava?

-Nu foarte multe lucruri în detaliu. Evident, știu că au fotbaliști valoroși, că sunt manageriați de Dorin Goian și că alcătuiesc o echipă bună. Din câte am înțeles, ar avea o problemă cu poarta, ambii portari fiind accidentați. Cunosc, în egală măsură, forța financiară de care dispune Cetatea. Una în ton cu posibilitățile unui oraș avid de fotbal precum Suceava. Dar pe teren nu joacă banii. Vor fi două meciuri în care se poate întîmpla orice.

-Inclusiv promovarea, în premieră, a Bârsăneștiului.

-Noi asta ne dorim. Le-am spus și jucătorilor mei: „Dacă vreți să faceți pasul mai sus, e timpul”. Avem o echipă foarte tânără și entuziastă. Exceptându-i pe Corman și Tudurache, fotbaliști cu experiență, restul sunt tineri și cu mare dorință de afirmare. O parte din ei au devenit vice-campioni naționali La U17, după finala pierdută cu Deva. Apropo: nu o dată m-am gândit că, în circumstanțele în care am fi beneficiat de alte condiții de pregătire, poate că titlul de vice-campioni s-ar fi transformat într-unul de campioni.

-De altfel, tu ești cunoscut ca un antrenor care dă un credit uriaș jucătorilor tineri. Așa a fost și pe vremea Aerostarului, cu care ai promovat în B în 2020.

-Țin minte că, atunci când l-am debutat la o vârstă fragedă pe Ardei, au fost și voci care au opinat că poate e necopt. „Dar ce, e pepene, ca să așteptăm să se coacă?”, am replicat. E drept, de la juniori la seniori drumul nu e chiar lin deoarece sunt diferențe substanțiale- de gabarit, de intensitate etc- însă altfel progresezi dacă grăbești puțin lucrurile în acest sens.

-Poți să avansezi câteva nume de tineri jucători de la AS Bârsănești care ar putea face pasul mai sus?

-Sunt mai mulți, nu doar câțiva. Prefer însă să nu nominalizez deoarece aș putea uita pe vreunul. Sunt copii serioși, cărora le place fotbalul și vor să progreseze. Iar barajul cu Cetatea Suceava va fi, cu siguranță, un test important pentru ei.

-În sezonul regular ați jucat meciurile de acasă la Helegiu, însă în play-off ați ales ca teren propriu stadionul CSM Onești. Ați făcut asta în perspectiva barajului de promovare?

-Exact. Arena din Helegiu nu are încă facilitățile necesare găzduirii unui baraj de pfromovare în Liga 3. Iar pentru a ne acomoda cât mai bine cu terenul CSM Onești, am decis ca toate jocurile de acasă din play-off să le susținem acolo unde se va derula și returul barajului.

Dan Sion