Într-o emisiune televizată, dr. Luminița Popovici, medic primar șef secție Gastroenterologie la Spitalul Judetean de Urgență Bacău, a făcut precizări importante pentru locuitorii din județ care vor să se testeze pentru virusul hepatitic de tip C:

“În județul Bacău a început o campanie de screening, niște teste rapide care se dau la nivelul medicului de familie, iar dacă pacientul este pozitiv, este îndrumat ulterior către medicul specialist gastroenterolog sau infecționist, care continuă investigațiile pentru ca pacientul să ajungă la tratament. Pentru că există tratament pentru Hepatita C, indiferent de stadiul de fibroză, este important să se înceapă chiar de la cabinetul medicului de familie.

Nu întotdeauna pacientul cu Hepatita C identifică un factor de risc. De multe ori, sursa virusului C poate fi un vaccin sau o injecție făcută în urmă cu 30-40 de ani, poate in copilărie. Poate omul nici nu poate identifica acel moment. Si atunci este foarte importantă problema screening-ului, si nu neaparat a căuta un factor de risc.

Avem nevoie de interacțiune cu medicul de familie, care să stipuleze ce afecțiuni cronice are pacientul, ce tratamente urmează acesta, tocmai pentru a stabili cea mai bună opțiune terapeutică pentru pacient.

Pacientul cu virus C nu trebuie izolat nici de către familie, nici de către societate. Virusul se transmite doar în anumite circumstanțe. Dacă se respectă reguli minime de igienă, nu există niciun risc. Dar totuși este bine, dacă descoperim anticorpii pentru virusul C la unul dintre membrii familiei, e bine să-i sfătuim si pe ceilalți din familie să se testeze pentru virusul hepatitic C.

Regimul unui pacient cu virus C este fără excese. Regim alimentar cat mai aproape de natural, exclus conserve, exclus fast-food, exclus alcool, de evitat eforturile fizice foarte mari.”