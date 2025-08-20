Campania „Vacanță în siguranță” a ajuns și la Fundația „Sfântul Ioan Bosco” din municipiul Bacău, unde aproape 500 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 13 ani, au trăit o experiență aparte alături de jandarmi, polițiști și pompieri.

Curioși și entuziasmați, cei mici au ascultat cu atenție recomandările specialiștilor despre cum să fie în siguranță atât acasă, cât și pe stradă sau în vacanță. S-a vorbit despre importanța respectării regulilor de conviețuire socială : „dacă vrei să fii respectat, trebuie să respecți; dacă vrei să fii în siguranță, nu trebuie să faci rău altora” , dar și despre prietenie, apartenența la grup, avantajele și riscurile pe care le implică acesta.

În același timp, copiii au avut ocazia să descopere îndeaproape autospecialele și materialele din dotarea forțelor de ordine, să viziteze laboratorul mobil de criminalistică și să urmărească exerciții demonstrative cu câinii de serviciu ai jandarmilor și polițiștilor, momente care au stârnit cele mai multe aplauze și zâmbete.

Întreaga activitate a arătat, încă o dată, cât de importantă este colaborarea între structurile Ministerului Afacerilor Interne și dorința comună de a fi aproape de comunitate. Mesajul transmis copiilor a fost clar: jandarmii, polițiștii și pompierii sunt mereu alături de ei, gata să îi sprijine și să le ofere siguranța de care au nevoie.

Campania preventiv-educativă „Vacanță în siguranță” va continua pe tot parcursul verii, pentru ca zilele de vacanță să fie nu doar pline de bucurii, ci și în deplină siguranță.