Camion de salubrizare transformat în operă de artă pe străzile Bacăului

Un camion al companiei SOMA Salubrizare a devenit, începând de luna aceasta, un adevărat manifest pentru protejarea mediului. Patru eleve de la Liceul de Artă din Bacău au pictat autospeciala sub mesajul „♻ Gândește verde și acționează colorat!”, transformând utilajul într-o poveste despre responsabilitate, creativitate și implicare civică.

Tinerele artiste – Botezatu Andreea Teodora, Crismaru Delia Ioana și Croitoru Denisa – au folosit doar trei culori cu semnificații aparte: galben pentru soare, energie și plastic, verde pentru vegetație și deșeuri biodegradabile, iar albastru pentru apă și reciclarea hârtiei și a sticlei.

„Ne-am dorit să atragem atenția într-un mod diferit. Nu am vrut să scriem clasicul «nu poluați», ci să inspirăm oamenii să fie atenți la natură și la ceea ce ne înconjoară”, au declarat elevele.

Reprezentanții SOMA au subliniat că inițiativa nu este doar un exercițiu artistic, ci și un exemplu menit să transmită, chiar pe străzile orașului, faptul că reciclarea și grija pentru natură pot fi frumoase și pline de speranță.