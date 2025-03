Calendarul reînscrierilor/înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2025-2026

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat calendarul de reînscriere și înscriere în învățământul antepreșcolar (creșe) și preșcolar (grădinițe) pentru anul școlar viitor, 2025-2026. Înscrierile încep, practic, după perioada de reînscriere a copiilor care au frecventat unitatea de învățământ antepreșcolar/preșcolar în anul școlar curent și urmează să o frecventeze și în anul școlar viitor, în limita locurilor rămase libere.

Etapa de reînscrieri va avea loc în perioada 19-23 mai 2025, când sunt reînscriși, pentru anul școlar următor, copiii care frecventează unitatea de învățământ în anul școlar curent, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinți printr-o cerere scrisă. Pentru unitățile de învățământ care au și grupe de nivel antepreșcolar, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscriși în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru. Pe 23 mai se încheie perioada de reînscrieri, zi în care se vor afișa rezultatele reînscrierilor și numărul de locuri rămase disponibile după această etapă.

Înscrierile în unitățile de învățământ antepreșcolar/preșcolar vor avea loc în trei etape după cum urmează:

* Prima etapă de înscrieri are loc între 26 mai și 13 iunie 2025. Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, disponibile după perioada de reînscrieri. În această perioadă, între 26 și 31 mai 2025 se depun cererile, între 2 și 4 iunie 2025 va avea loc procesarea cererilor din faza I – prima opțiune), între 6 și 10 iunie 2025, procesarea cererilor din faza a II-a – a doua opțiune, și între 11- 12 iunie 2025, procesarea cererilor din faza a III-a – a treia opțiune. Pe 13 iunie 2025 se afișează listele cu copiii înscriși și locurile rămase libere, după această primă etapă.

* Etapa a doua din cadrul procesului de înscrieri are loc între 16 iunie și 7 iulie 2025, când se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse. Și în această etapă, între 16 și 20 iunie 2025 se depun noi cereri, tot c trei opțiuni care vor fi procesate în trei faze – între 24 și 26 iunie 2025, faza I – prima opțiune, între 30 iunie și 2 iulie 2025, faza a II-a – a doua opțiune, și între 3 și 4 iulie 2025, faza a III-a – a treia opțiune. În data de 7 iulie 2025 se afișează lista cu copiii înscriși după a II-a etapă și locurile rămase libere.

* Între 18 și 28 august 2025 are loc etapa de ajustări. În această etapă pot fi înscriși copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate pentru cei de 4 ani și de 5 ani, copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, ca urmare a avizului negativ al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, precum și copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică din învățământul preșcolar. Pe 29 august 2025, se afișează și aceste rezultate, dar și numărul de locuri rămase libere, inclusiv după etapa de ajustări, dacă este cazul.

La nivelul județului Bacău, conform planului de școlarizare propus spre aprobare de către Ministerul Educației și Cercetării, pentru anul școlar viitor, 2025-2026, sunt:

* 42 de grupe pe nivel antepreșcolar (creșe), cu un număr total de 757 de locuri – din care 99 pentru cele 7 grupe mijlocii din rețea și 658 pentru cele 95 de grupe mari. În total, în județul Bacău sunt 11 unități de învățământ care au nivel de învățământ antepreșcolar (6) și structuri arondate cu titulatură de creșă (5).

* pentru nivel preșcolar (grădinițe) sunt 831 de grupe cu 15.522 de locuri, atât în unitățile de învățământ de stat (766 de grupe – 14.226 de locuri), cât și particular (65 de grupe – 1.296 de locuri, atât pentru program normal – 13 grupe cu 259 de locuri, pe grup mici, mijlocii și mari, cât și prelungit – 52 de grupe cu 1.037 de locuri, împărțite tot pe grupe mici, mijlocii și mari). La învățământul preșcolar de stat sunt stabilite grupe atât pentru învățământ de masă (756 de grupe cu 14.150 de locuri), cu program normal (512 grupe cu 9.093 de locuri din care 160 grupe mici – 2.802 locuri, 171 grupe mijlocii cu 3.004 locuri și 181 grupe mari cu 3.287 de locuri) și program prelungit (244 grupe cu 5.057 de locuri din care 74 grupe mici – 1.480 locuri, 77 grupe mijlocii cu 1.608 locuri și 93 grupe mari cu 1.969 de locuri), cât și pentru învățământul special ( 10 grup cu 76 de locuri), cu program normal (8 grupe cu 60 de locuri din care 3 grupe mici cu 20 de locuri, 2 grupe mijlocii cu 14 locuri și 3 grupe mari cu 26 de locuri) și cu program prelungit (2 grupe de 16 locuri, din care o grupă mijlocie cu 8 locuri și o grupă mare cu 8 locuri).

Informații importante:

* În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapă de reînscrieri.

* În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.

* În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.

* Grupa mare și grupa mijlocie din învățământul preșcolar fac parte din învățământul obligatoriu.

* Înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani.

Inspectoratul Școlar Județean Bacău și unitățile de învățământ vor asigura permanent informarea și consilierea părinților referitor la înscrierea copiilor în unități de învățământ cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar.