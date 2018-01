La cenaclul literar „Octavian Voicu”, condus de poetul Petru Scutelnicu, a avut loc lansarea volumului „Le mangeuses de rouge à lèvres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacău, 2017), traducerea în limba franceză de către autor, Doru Ciucescu, a volumului „Mâncătoarele de ruj de buze din Casablanca”, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, București, 2005). Doru Ciucescu, „scriitorul român în viaţă cu cele mai multe cărţi de călătorie publicate”, după cum a ţinut morţiş autorul să se specifice pentru posteritate, a precizat de la început că a lucrat doi ani la varianta în limba română şi un an la traducere. Pentru prezentarea cărţii au fost invitaţi Petre Isachi, Grigore Codrescu, critici literari, Calistrat Costin, poet, preşedintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. „Este una dintre cele mai bune cărţi ale profesorului Ciucescu, fiind cu atât mai meritorie, dacă luăm în calcul şi faptul că devine un mod de a face cunoscută literatura noastră peste hotare”, a spus criticul Isachi. La rândul lui, prof. Grigore Codrescu a apreciat că este extrem de dificilă o asemenea traducere, deoarece, pe lângă o bună cunoaştere a limbii, mai presupune şi o transfigurare a autorului în psihologia, cultura şi obiceiurilor din ţările despre care a scris. Calistrat Costin: „Eu nu-l felicit, eu îl invidiez pe Doru Ciucescu. În sens literar, nu pizmaş, cum se mai vede printre scriitori. Cărţile de călătorie ale profesorului Ciucescu, câte or fie ele, 19 -20, se constituie într-o valoroasă frescă inedită a lumii.” A urmat o fascinantă poveste a călătoriilor întreprinse, de-a lungul a patru decenii, de către profesorul universitar Doru Ciucescu. ”«Les mangeuses de rouge a levres de Casablanca» este cartea mea de suflet. Scrisul mă ajută să trăiesc mai mult şi să mor mai puţin. Visul meu este să merg cu ea la Salonul de Carte de la Paris. Ar fi o încununare a muncii mele”, a spus „călătorul pe meridianele lumii”, Doru Ciucescu. 0 SHARES Share Tweet

