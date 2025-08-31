Câine salvat la limita imposibilului la Bacău. Poveste emoționantă de la campania de sterilizare gratuită

La Adăpostul Public din Bacău, o situație limită s-a transformat într-o adevărată poveste cu final fericit. Totul a început cu doi tineri care au parcurs peste 100 de kilometri pentru a aduce un câine ciobănesc de 14 ani la campania de sterilizare gratuită organizată de Primăria Municipiului Bacău – Serviciul Gestionare Câini fără Stăpân.

„Am venit cu câinele de la 100 de km. Vă rugăm, ajutați-ne!”, au spus aceștia. Animalul era rănit grav, cu sângerări abundente și o tumoră care se fisurase. Proprietarii, disperați, se pregătiseră chiar și pentru cea mai dură variantă – eutanasierea.

„Să nu aud cuvântul eutanasie. Uite ce soare și frumos e afară”, a fost reacția tranșantă a lui Dinu Păncescu, șeful Serviciului Gestionare Câini fără Stăpân, care a mobilizat imediat echipa medicală.

Medicul veterinar Darius a intervenit chirurgical, oprind temporar programul de sterilizări și intrând în sala de operații cu întreaga echipă. După o jumătate de oră, vestea a venit ca o descătușare: „Câinele e bine, respiră normal. Se va recupera 100%”.

Bucuria proprietarilor a fost copleșitoare, iar întreaga echipă a simțit satisfacția unei misiuni reușite. „Știam că aici e ultima noastră speranță. Ne-a îndrumat cineva care a fost la dumneavoastră”, au spus tinerii, care le-au adus medicilor cafele și sucuri, în semn de recunoștință.

„Am construit, la Bacău, o echipă cu care pot să mă laud oriunde în țară. Nu ne limităm la sterilizări, rezolvăm și cazuri complicate, pro bono. Pentru noi, aceste suflete chiar contează”, a subliniat Dinu Păncescu.

Medicamentele și materialele folosite în intervenție au fost asigurate prin donația asociației germane „Wir retten Hunde e.V.”, sponsor al campaniei.

👉 Povestea câinelui salvat demonstrează că, dincolo de campaniile standard, există medici și echipe care aleg să lupte pentru fiecare viață, chiar și atunci când șansele par minime.