Buhuși: Ecografia de sân, nou serviciu medical disponibil la Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei”

Pacienții din Buhuși și din localitățile învecinate au acces, începând din această perioadă, la un nou serviciu medical disponibil în cadrul Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși: ecografia de sân (ecografia mamară).

Ecografia de sân este o metodă modernă de investigație neinvazivă și neiradiantă, care utilizează ultrasunete pentru evaluarea structurii țesutului mamar. Această procedură medicală este considerată principala metodă de screening pentru femeile cu vârsta sub 40 de ani, iar pentru pacientele cu vârsta peste 40 de ani reprezintă o investigație complementară esențială mamografiei, contribuind la depistarea timpurie a eventualelor afecțiuni.

Prin introducerea acestui serviciu, spitalul își extinde oferta de diagnostic și prevenție, facilitând accesul pacientelor la investigații importante pentru monitorizarea sănătății sânilor.

Programările pentru ecografia de sân se pot face:

telefonic, la numerele spitalului: 0234 262 220 , 0234 262 221 , 0372 274 937 (interioare: 126 / 189 / 190 );

la numărul de mobil 0722 235 365 , de luni până vineri, între orele 07:00 – 15:00 , în zilele lucrătoare;

online, prin portalul dedicat: https://portal.spitalbuhusi.ro/.

Reprezentanții unității medicale recomandă femeilor să includă investigațiile imagistice periodice în rutina de monitorizare a sănătății, pentru depistarea precoce a eventualelor probleme și creșterea șanselor de tratament eficient.