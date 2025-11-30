Bronx Sport Club Bacău, reprezentare de excepție la European Judo Union Medical Congress 2025 – Dubrovnik

Bronx Sport Club Bacău a participat, în perioada 28–30 noiembrie, la European Judo Union Medical Congress 2025, desfășurat la Dubrovnik (Croația), unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate medicinei sportive în judo. Congresul a reunit specialiști, antrenori, medici și cercetători din întregul continent, având ca obiectiv îmbunătățirea siguranței și a performanței sportivilor, precum și promovarea incluziunii prin sport.

România, reprezentată cu profesionalism de Bronx Sport Club Bacău

Clubul băcăuan a fost prezent prin două membre ale echipei sale:

* Dr. Oana-Alexandra Vasile, medic rezident în chirurgie plastică la Spitalul Judetean Bacau

* Cătălina Bungărdean-Armaș kinetoterapeut și antrenor în cadrul Bronx Sport Club.

Cele două specialiste au susținut prezentarea intitulată „Finger Injuries & Finger Dislocations in Judo”, un material apreciat pentru caracterul său aplicat, bazat atât pe experiența medicală acumulată în practica de zi cu zi, cât și pe observațiile din sala de antrenament. Prezentarea a oferit:

* recomandări clare pentru prevenirea accidentărilor la nivelul degetelor,

* soluții rapide și eficiente pentru gestionarea celor mai frecvente traumatisme,

* informații esențiale pentru sportivi, antrenori și personalul medical.

Prezența Bronx Sport Club pe scena congresului a subliniat încă o dată preocuparea clubului pentru siguranța, sănătatea și evoluția sportivilor băcăuani, dar și dorința de a contribui la dezvoltarea judo-ului european prin cercetare și bune practici.

Proiectul „Judo 4ID”, prezentat în premieră la Dubrovnik

În cea de-a doua zi a congresului, echipa Bronx Sport Club a prezentat proiectul Erasmus „Judo 4ID” un program dedicat copiilor și tinerilor cu dizabilități, construit în colaborare cu:

* Federația Suedeză de Judo

* Judo Club Beijingrad (Slovenia),

* **Special Needs Judo Foundation (Olanda)

Proiectul urmărește dezvoltarea unui cadru european de instruire adaptată, instruirea antrenorilor și crearea de resurse educaționale și metodologice pentru integrarea sportivilor cu nevoi speciale în judo-ul de performanță și de masă. Inițiativa a atras interesul participanților, fiind considerată un exemplu remarcabil de bună practică în domeniul incluziunii prin sport.

Recunoaștere și încurajări din partea comunității internaționale

Eforturile echipei din Bacău au fost apreciate de colegi, specialiști și oficiali europeni. Bronx Sport Club a primit numeroase mesaje de felicitare și încurajare, inclusiv prin corespondență electronică, semn al impactului pe care munca lor îl are în comunitatea judo-ului european.

„Împreună construim un sport mai incluziv”

Prin participarea la EJU Medical Congress 2025, Bronx Sport Club Bacău confirmă angajamentul său pentru un judo mai sigur, mai educat și mai accesibil tuturor. Munca Dr. Oana-Alexandra Vasile și a Cătălinei Bungărdean-Armaș reprezintă un model de profesionalism și dedicare.

“Împreună construim un sport mai incluziv” acesta rămâne mesajul central pe care Bronx Sport Club îl transmite comunității sportive românești și internaționale.