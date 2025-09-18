Bronx de aur, pe podium și în inimile tuturor la Campionatul Național de Powerlifting

Sala de competiții din Alba Iulia a vibrat zilele trecute sub aplauzele publicului. Ridicările de sute de kilograme s-au împletit cu emoțiile celor aflați pentru prima dată pe podium, transformând Campionatul Național de Powerlifting într-un adevărat spectacol al curajului și al pasiunii.

Echipa Bronx, condusă de antrenorii Bungardean Cătălina, Zodian Daniel, Zodian Sorin și Adochitei Mărioara, a reușit nu doar să cucerească medalii, ci și inimile celor prezenți.

„Am simțit că trăim un vis”, a spus cu ochii umezi una dintre sportivele speciale, atatea medalii, în timp ce primea aplauzele sălii.

Prima experiență, prima victorie

Pentru grupa de Powerlifting Special Olympics, aflată la prima participare, competiția a însemnat mai mult decât un concurs: a fost dovada că „dorința poate dărâma orice barieră”. Fiecare ridicare a fost întâmpinată cu suspine de emoție din tribune și cu urale de bucurie atunci când bara s-a ridicat deasupra capului.

„Sportivii noștri au arătat că limitele există doar în mintea noastră. Astăzi, ei au demonstrat că munca și curajul pot învinge orice”, a declarat antrenorul Daniel Zodian.

Medaliile Bronx

Rezultatele au venit ca o confirmare a acestei forțe colective:

Juniori:

– Piticaru Mădălina (43 kg) – Locul I

– Cocioanca Paula (63 kg) – Locul I

– Zodian Maria (76 kg) – Locul I

Tineret:

– Dragomir Denisa (57 kg) – Locul I

Seniori Special Olympics:

– Enăchescu Samira (52 kg) – Locul I

– Moise Ștefania (63 kg) – Locul I

– Pantiru Oana (78 kg) – Locul I

– Telentin Mihăiță (90 kg) – Locul I

Fiecare medalie a fost întâmpinată cu îmbrățișări, lacrimi și zâmbete largi.

Drumul spre mondiale

Cireașa de pe tort o reprezintă calificarea la Campionatele Mondiale de Powerlifting Special Olympics, care vor avea loc în noiembrie, la Cluj-Napoca. O veste care a adus ropote de aplauze și a ridicat întreaga sală în picioare.

„Pentru noi, Bronx nu e doar un club. E o familie. Și familia asta merge acum pe drumul spre mondiale”, a adăugat Daniel Zodian.

Performanțele sportivilor Bronx arată că „sportul schimbă vieți”, că dincolo de kilogramele ridicate se ascund povești de curaj, solidaritate și visuri împlinite. Comunitatea Bronx are toate motivele să fie mândră: a câștigat nu doar medalii, ci și respectul și emoția tuturor celor prezenți.