Bronx Bacău, din nou în paginile Federației Europene de Judo – o poveste cu final fericit

Echipa Bronx Bacău a reușit încă o performanță remarcabilă pe scena internațională, confirmând statutul de promotor al judo-ului adaptat nu doar ca sport, ci și ca activitate socială și formă de terapie, cu beneficii atât pentru sportivi, cât și pentru părinți.

Competiția din această săptămână a adus rezultate impresionante: aur și argint la proba pe echipe, prin sportivii Samira, Ștefania și Oana, iar la individual – aur pentru Oana; argint pentru Ștefania, Ilinca și Andrei; bronz pentru Nicolas, Mihăiță și Samira.

Pe saltea, sportivii au fost coordonați de antrenorii Zodian Daniel, Zodian Sorin, Adochitei Mărioara și Bungardean Cătălina. Evenimentul a marcat și o premieră în judo-ul adaptat: implementarea conceptului de „athlete shadow”, introdus în premieră de clubul băcăuan.

Bronx Bacău a transmis mulțumiri speciale președintelui Federației Europene de Judo, Laszlo Toth, pentru sprijinul și încurajarea acordate. Echipa privește acum spre viitor, cu planuri ambițioase – în iunie anul viitor, clubul își dorește să găzduiască la Bacău turneul european Get Together, continuând o muncă începută în 2009.

Pentru Bronx, medaliile rămân mai mult decât simple trofee – sunt povești scrise cu suflet, pe care echipa le împărtășește cu întreaga comunitate.