Băcăuanii, maturi sau copii – mai ales copiii – nu mai concep sărbătorile de iarnă fără brad. De unde am moştenit noi acest obicei? Unele scrieri arată că şi dacii aveau un cult al bradului, diferit de semnificaţia actuală a pomului de Crăciun. Dacii tăiau câte un brad de fiecare dată când pierdeau pe cineva drag sau când un membru al familiei se căsătorea. Obiceiul acesta se păstrează şi acum în unele judeţe din Moldova, Oltenia sau Banat. În România, tradiţia bradului de Crăciun a apărut în secolul al XIX-lea. Prima consemnare a unui brad împodobit pe teritoriul ţării noastre datează de pe vremea lui Carol I de Hohenzollern. În 1866, în palatul regal a fost împodobit un brad cu fructe şi flori de hârtie. Cu timpul, bradul de Crăciun a pătruns şi în casele românilor, devenind bucuria copiilor, fiind vrăjiţi de globurile şi luminiţele strălucitoare de pe crenguţe, dar şi de cadourile aduse de Moş Crăciun, cel mai iubit personaj de pe Planeta Pământ. „Moşul" călătoreşte zi şi noapte, pornind din timp, din satul lui Rovaniemi, din Laponia, în sania plină cu daruri, trasă de mai mulţi reni, în frunte cu Rudolf, devenit şi el erou al poveştii. Din casele călduroase, Bradul de Crăciun a fost scos în pieţele publice, ocazie de mare sărbătoare, la care participă întreaga comunitate. În lume, în spaţiul public, au reţinut cronicile vremii, primul brad de Crăciun a fost înălţat în anul 1605, la Strassburg. De atunci, obiceiul a pătruns în toate oraşele din Europa, iar din 1836, a fost legalizat şi în SUA. Poveste de peste ani Am consultat zilele acestea presa vremii din Bacău. Înainte de 1990 sunt sporadice asemenea ştiri. Însă, cu toate interdicţiile de natură „ecologică", bradul nu lipsea din casele oamenilor, fie ei de la ţară sau din mediul urban. Este adevărat că nu era expus în spaţiile publice. După 1990, uşor, uşor, bradul a început să împodobească instituţiile publice şi parcurile. În anul 2002, găsim o informaţie care atestă amplasarea a şase brazi înalţi de 10 metri în principalele puncte ale oraşului, frumos ornaţi cu globuleţe şi luminiţe, cel mai vizitat fiind cel din Orăşelul Copiilor. Obiceiul continuă şi în următorii ani, pe 4 decembrie 2003, cu doar două zile înainte de Sfântul Nicolae (va deveni tradiţie ca bradul să fie aprins în preajma acestei mari sărbători creştine), municipalitatea aduce trei brazi gigant, unul de 20 de metri, amplasat în Parcul Trandafirilor, alţi doi de 15 metri sunt instalaţi, unul pe strada Ştefan cel Mare, iar altul după Podul de la Şerbăneşti. Din anul 2004, bradului de Crăciun i se schimbă mereu locul. În acel an, duminică, 5 decembrie, ora 16.00, se deschide Orăşelul Copiilor în Parcul „Cancicov", fiind aprins şi Bradul de Crăciun, în jurul căruia au loc spectacole susţinute de elevi de la şcolile din oraş, iar seara susţine un concert Ştefan Hruşcă. Aceeaşi ceremonie are loc şi în 2005, atunci fiind invitaţi Ducu Bertzi şi Fuego. În anul 2006, bradul este amplasat în Parcul Trandafirilor, pe lângă copiii din oraş, cântă iar Ducu Bertzi, secondat de Mihai Trăistariu. O mutare spectaculoasă are loc în 2008, când măreţul brad îşi face loc în faţa Casei de Cultură, în anul următor, criza mută brăduţul este ridicat în Parcul Catedralei. Pe 6 decembrie 2011, ne revedem în Parcul Cancicov, la ceremonie participă şi episcopul vicar al Episcopiei Romanului şi Bacăului, Ioachim Băcăuanul, care va fi alături de copiii din Bacău şi în alţi ani. Din 2012, bradul rămâne în Piaţa Tricolorului, în fiecare an, oficialităţile se întrec care să aducă un brad mai mare, astfel că, în 2014, ne mândream cu un brad de 30 de metri, adus din pădurile de la Dofteana, cel mai mare brad instalat vreodată într-o piaţă publică din Bacău, împodobit cu peste 25.000 de beculeţe, care l-a detronat pe cel din 2013, de numai 20 de metri. Au fost ani în care „brăduţul", drăguţul, a fost construit din bare de fier, ornate cu crengi de brad, mare sau mic, natural sau artificial, bradul de Crăciun aduce bucurii, luminează inimile şi sufletele noastre, pregătindu-ne moral şi spiritual pentru a întâmpina marea Sărbătoare a Naşterii Domnului. Bacăul a avut onoarea de trimite un brad la Vatican Conform unei tradiţii, în fiecare an, prin rotaţie, ţările din Europa trimit, la Vatican, un brad de Crăciun. Această onoare i-a revenit, în 2001, României, bradul fiind recoltat din pădurile judeţului Bacău. În prezenta prefectului de atunci Cătălin Mardare, a preşedintelui Consiliului Judeţean Neculai Lupu, viceprimarului Laurian Lucaş, a unui sobor de preoţi catolici şi ortodocşi, din faţa Stadionului, a fost încărcat într-un trailer un brad impresionant, cu destinaţia Vatican. Bradul a fost instalat în Piaţa San Pietro, şi a făcut o frumoasă impresie.

