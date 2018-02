Bacăul a găzduit marți și miercuri trialul pentru configurarea lotului național de Tineret care va participa la CE din Italia Sezon încărcat pentru lotul național de Tineret al României la box. În aprilie sunt Europenele, în septembrie Mondialele, pentru ca în octombrie, cei mai merituoși pugiliști ai „tricolorilor” să timbreze biletul de participare la Olimpiada de Tineret de la Buenos Aires. „Într-adevăr, în 2018 calendarul internațional este plin pentru această categorie de vârstă care cuprinde boxeri între 16 și 18 ani. Dorim să ne prezentăm cât mai bine la competițiile respective, iar pentru aceasta am creionat un program de pregătire riguros”, a declarat antrenorul coordonator al naționalei, Relu Auraș. Marți și miercuri, tehnicianul băcăuan a organizat împreună cu ajutoarele sale de la lot, Nicolae Cara și Abladin Ferodin un trial de selecție. Desfășurat la sala de box din Bacău, trialul a reunit peste 30 de pugiliști U18 de la cele mai bune cluburi din întreaga țară. „A fost o acțiune foarte reușită, în urma căreia am configurat lotul ce va participa la Europenele de Italia. În martie va avea loc Cupa României, care ne va da ultimele răspunsuri în vederea CE”, a subliniat Relu Auraș. În lotul național U18 se regăsesc și doi pugiliști băcăuani: Florin Simion la 75 kg și Marius Câtu la 69 kg. Bacăul este foarte bine reprezentat și la nivelul reprezentativei „tricolore” U22, care, de asemenea, are parte de un an încărcat. Lotul U22, în care se regăsesc băcăuanii Ciobanu, Arbuz, Biro și Suciu va participa luna viitoare la Campionatul European programat chiar în România, la Târgu-Jiu. „Având în vedere că se disputa la noi în țară, vizăm medalii la acest European”, a precizat Relu Auraș. De altfel, la finalul trialului U18 de la mijlocul săptămânii, în ringul sălii de box băcăuane au pășit și cei ”patru mușchetari” U22 Ciobanu, Arbuz, Biro și Suciu. „Le-am aranjat aceste prime meciuri de pregătire pentru a-și intra în ritm. Săptămâna viitoare, ei pleacă într-un stagiu în Republica Moldova, pentru ca la finalul lunii februarie, mai exact pe data de 27, să participe la Cupa României ce se va desfășura în același oraș care va găzdui și Europenele, Târgu-Jiu”, a completat Relu Auraș. 0 SHARES Share Tweet

