Mâine, boxerii CSM-SCM Bacău antrenați de Relu Auraș, Nicolae Cara și Abladin Ferodin își vor încheia stagiul de pregătire centralizată de la Onești. „Am avut toate condițiile la Onești, iar pentru aceasta mulțumim în mod egal Primăriei de acolo și conducerii CSM Onești”, a declarat antrenorul Relu Auraș. Din cei 11 pugiliști care s-au pregătit în cantonamentul de pe malul Trotușului, patru fac parte din lotul național U22: Ciobanu, Arbuz, Biro și Suciu. „Cei patru mușchetari” își vor începe sezonul competițional luna viitoare, atunci când la Târgu-Jiu se vor desfășura Naționalele de profil. Tot la Târgu Jiu, o lună mai târziu va începe Campionatul European. „Practic, Naționalele vor fi un antrenament oficial înaintea Europenelor, cu atât mai mult cu cât locația va fi identică”, a punctat Relu Auraș, care are de tras tare în 2018 și cu lotul de juniori. „Așa este, avem un an plin și nu prea avem vreme de pierdut. În martie este programată Cupa României, pentru ca în aprilie să participăm la Europenele din Italia. În plus, la această categorie de vârstă avem și Mondialele din septembrie, iar cei mai bine clasați vor ajunge la Mondialele de Tineret ce se vor derula în octombrie, la Buenos Aires, în Argentina. Până una-alta, săptămâna viitoare, pe 6 și 7 februarie, voi organiza acțiunea de selecție pentru lot”, a spus Auraș. 11 SHARES Share Tweet

