Box/ CN Cadeți: Vasilică Adrian Ojog (ACS Dan Gym Box Bacău), bronz național

E bine toamna la mare. Mai ales dacă mergi să boxezi și o faci așa cum știe să o facă Vasilică Adrian Ojog.

Pugilistul legitimat la ACS Dan Gym Box Bacău a fost singurul cadet din județul Bacău care a intrat în ring la Campionatul Național de Cadeți, derulat la Năvodari între 28 septembrie și 4 octombrie.

Pe Litoral, Ojog a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria 50 kg, această medalie găsindu-și reflexia într-alta, tot de bronz, cucerită de sportivul băcăuan în acest prim an al său de activitate cu prilejul Cupei României de Cadeți. „

Adrian Ojog este la început de drum, iar drumul campionilor începe cu pași mici, dar siguri. Deși are doar șase meciuri oficiale pe legitimație, Adrian a demonstrat ambiție, seriozitate și curaj în ring. Suntem mândri de munca și seriozitatea sa și îi dorim să urce cât mai sus în box”, a declarat antrenorul și fondatorul ACS Dan Gym Box Bacău, Dan Blaga.