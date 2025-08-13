Box: ACS Dan Gym Box, pe val

De pe mal, pe val. La propriu și la figurat. Iar valul duce departe; în ring și apoi pe podium. Clubul privat ACS Dan Gym Box Bacău fondat și condus de antrenorul Dan Blaga își propune să călărească în continuare valul. Valul performanței.

Pentru aceasta, gruparea băcăuană a efectuat un cantonament pe Litoral, în stațiunea Costinești. Între 31 iulie și 9 august, pugiliștii pregătiți de Dan Blaga și-au încărcat bateriile. Nu au trebuit să pună în funcțiune panourile fotovoltaice; a fost suficient să urmeze programul zilnic de antrenament. Unul care începea dimineața, cu încălzirea și se încheia seara, cu discuțiile individuale și de grup. Să parcurgem o filă din jurnalul antrenorului Dan Blaga:

„La prima oră, pașii noștri au bătut nisipul: peste 10.000 de pași dus-întors la locul de antrenament. Nici briza mării și nici soarele nu ne-au oprit. Am început cu gimnastică și o încălzire serioasă a articulațiilor, pregătind corpul pentru provocările ce urmau. Și a urmat testul de rezistență: 45 de minute de alergare pe nisip, cu valurile la câțiva metri distanță.

Apoi am trecut la viteză pură; sprinturi de 20 metri, cu schimbări bruște de direcție, ștafete în ritm exploziv și alergări în apă, până la glezne, unde fiecare pas cerea un efort dublu. Pe nisip, boxul cu umbra prindea altă intensitate; fiecare lovitură, fiecare pivotare, fiecare eschivă simțită altfel pe solul instabil. După-amiaza, tehnica de sală se muta pe plajă: serii fulgerătoare de două-trei lovituri, mișcări rapide și controlate.

Finalul era de neuitat: intram în apă până la gât și loveam în serii rapide, în reprize de două- trei minute, repetate până când mușchii ardeau. Seara, la cazare, antrenor și sportivi stăteam față în față, discutam, puneam întrebări și aduceam idei pentru antrenamentele următoare. Era mai mult decât pregătire fizică. Era spirit de echipă și dorința de a fi mai buni, zi după zi”. Concluzia? Dăm din nou cuvântul antrenorului.

De data aceasta, jurnalul rămâne închis la ultima filă, datată 9 august: „Cantonamentul de la Costinești a fost o experiență deosebită pentru pregătirea sportivilor atât pentru Campionatul Național, cât și pentru competițiile viitoare.

În aceste zile intense, micii noștri sportivi s-au format nu doar fizic, ci și psihic, și-au întărit moralul și au legat o conexiune mai puternică cu acest sport minunat, boxul. Suntem mândri de progresul lor și nerăbdători să îi vedem cum își arată munca în ring”. Valul continuă să se ridice, prinzând forța necesară doborârii tuturor obstacolelor în calea spre noi și noi reușite marca ACS Dan Gym Box Bacău.