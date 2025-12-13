Box: ACS Dan Gym Box, clubul de bronz cu oameni de aur

În primul său an competițional, gruparea antrenorului Dan Blaga și-a trecut în cont cinci podiumuri naționale cu trei sportivi: Tudor Condurache, Erika Bâgu și Adrian Ojog

Trei dintr-o lovitură. Ei bine, nu chiar una singură, ci o succesiune de lovituri. Așa, ca-n box: de la croșee la directe, fără a uita uppercuturile. Dar trei boxeri pe podium într-un singur (și, mai ales, prim) an pentru un bilanț de cinci medalii la Naționale și Cupa României e corect. Și, în egală măsură, încurajator pentru un club mic, cu inimă mare precum ACS Dan Gym Box Bacău. Un club privat, fondat de fostul pugilist și actualul antrenor Dan Blaga, care a avut satisfacția de a primi Certificatul de Identitate Sportivă chiar de ziua sa de naștere, pe 25 aprilie.

„Dovadă că nimic nu-i întâmplător”, mărturisește Dan Blaga, care adaugă: „Activitatea o derulăm de multă vreme, noi fiind axați pe dezvoltarea tinerilor atât pe plan sportiv, cât și educațional, promovând valori precum disciplina, respectul și perseverența. Am copii cu care lucrez de mai bine de zece ani. De pășit în circuitul competițional în mod oficial am făcut-o însă de-abia anul acesta”. Iar debutul a fost fulminat. Ca o lovitură ce trimite adversarul la podea. În 2025, băcăuanii de la ACS Dan Gym Box au depășit cluburi importante (atât ca nume și tradiție, cât și ca forță financiară) din peisajul pugilistic românesc, demonstrând, ca să-l cităm pe maestrul Blaga, „că în Bacău există talent și potențial real, pus în practică de tineri care muncesc enorm și vin cu pasiune la sală”.

Tineri precum Tudor Condurache, Erika Bâgu și Adrian „Vasilică” Ojog, cei trei medaliați ai Dan Gym Box în 2025 la competițiile naționale organizate de FR Box. Tudor a cucerit bronzul la Cupa României și la Campionatul Național de Tineret, categoria +90 kg, Erika și-a adjudecat poziția a treia a întrecerii feminine de Cupa României în limitele categoriei 70 kg, iar „Vasilică”, așa cum i se mai spune lui Adrian Ojog s-a laureat cu bronz atât la Naționalele de cadeți, cât și la Cupa României de cadeți la -50 kg.

„În așteptarea aurului, suntem clubul de bronz”, zâmbește antrenorul Dan Blaga, care ține să precizeze: „Vorbim despre metalul care nu ruginește, nu se rupe și nu cedează. Bronzul e valoare durabilă, progres și demnitate prin efort. Exact cum sunt și copiii noștri. Tudor este dovada vie că disciplina și caracterul cântăresc mai mult decât orice categorie. Erika e luptătoarea care nu face pași înapoi și își câștigă locul prin seriozitate și inimă mare. Iar Vasilică e un copil care vine să se antreneze la noi, în Bacău, de la 40 km depărtare, dar care aduce în ring o energie de campion”. Iar lista nu se oprește aici. Așa cum ascensiunea Dan Gym Box nu se va opri pe treapta a treia a podiumului.

„Privim cu încredere în viitor”, mărturisește Dan Blaga care este ajutat ca antrenor- așa cum el îl seconda, la rândul său, cu mulți ani în urmă, pe regretatul Nicu Cara- de Daniele Olaru și Andrei Blaga, fiul său în vârstă de 25 de ani. Un vis? „O medalie europeană într-o bună zi”. Lovitura e deja pregătită.