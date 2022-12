Bilanț anual la Filiala Cultul Eroilor Bacău

Filiala „Colonel Corneliu Chirieș” Bacău a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” a marcat finalul de an 2022 din activitatea sa printr-o reuniune la care au participat alături de membrii ei și reprezentanții unor instituții și organizații partenere. Evenimentul a avut loc la Centrul de Cultură „George Apostu”.

La manifestare au venit și reprezentantul primarului de Bacău, consilierul Constantin Gherasim, consilierul județean Ilie Bîrzu, inspectorul-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județean Bacău, col. Ovidiu Cărășel, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, col. Eusebiu Bârnat, reprezentantul Garnizoanei Bacău și al Bazei Aeriene 95 și directoarea Arhivelor Statului Bacău, prof. Mihaela Chelaru. Alături de acești invitați au fost prezenți președinții și reprezentanții filialelor municipale și județene ale Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, ai Asociației Veteranilor de Război, ai Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități „Sf. Mare Mucenic Dimitrie-Izvorâtorul de Mir” și ai Asociației Tradiții Militare Românești „Regimentul 3 Artilerie 1877”. De asemenea, au fost prezenți președinții filialelor județene ale Uniunii Scriitorilor din România, ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și ai Comunității Evreilor din Bacău.

Manifestarea a fost deschisă de Gheorghe Geo Popa, directorul Centrului de Cultură „G. Apostu”, care a făcut, în stilul deja cunoscut, dar admirabil, un apel la revigorarea ideii de Patrie și de Patriotism, căruia Filiala Bacău Cultul Eroilor i-a acordat, cu acest prilej, și carnetul de membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”.

În continuarea au fost acordate Diplome de onoare și de excelență partenerilor Filialei Cultul Eroilor Bacău. O diplomă de excelență a fost acordată și Trustului de presă Deșteptarea.

Dănuț Voicu: „Ne-am întâlnit în sălile de conferințe ale Centrului de Cultură G. Apostu în care în 2022 am organizat sau am participat la numeroase evenimente din activitatea noastră, unul fiind chiar aniversarea celor 30 de ani de la reînființarea Filialei Cultul Eroilor Bacău. La final de an am revenit să facem un scurt bilanț, să spunem cum am parcurs acest an și ce credem că ar mai trebuie făcut în activitatea noastră de acum încolo, dar și să-i premiem pe cei care au fost alături de noi.”