Voleibalistele Științei Bacău se află aproape de calificarea în „sferturile” Cupei Challenge. Sunt la o victorie distanță. Indiferent de scor. 3-0, 3-1, 3-2, nu contează; victorie să fie. Studentele abordează returul de azi, cu Sm’Aesch Pfeffingen, la adăpostul succesului cu 3-2 repurtat în urmă cu două săptămâni, pe terenul vice-campioanei Elveției. Matematica oferă Științei și o altă cale de acces spre „sferturi”. În cazul unui nedorit eșec în tie-break, băcăuancele pot trece de Sm’Aesch la „setul de aur”. „Sper să nu ajungem acolo și să ne calificăm grație unei noi victorii, de data aceasta sub ochii publicului nostru, pe care-l aștept într-un număr cât mai mare la sală”, a declarat antrenorul Științei, Florin Grapă, care a ținut să adreseze încă un mesaj fanilor: „Dacă vor apărea momente mai puțin plăcute în jocul echipei noastre, mi-aș dori ca suporterii să fie înțelegători. Să susțină în continuare Știința deoarece această echipă chiar merită sprijinită”. Rogojinaru și Compania vin după un mare-meci-mare făcut sâmbătă, pe terenul liderei Diviziei A1, CSM București. Deși au condus cu 1-0 și 2-1 la general și au avut 4-1 în tie-break, băcăuancele au pierdut cu 3-2 după aproape două ore și jumătate de joc. „Meciul cu CSM București a solicitat un consum fizic și nervos foarte mare. Sigur, fetele sunt mâhnite că nu au reușit să învingă lidera, dar atmosfera din lot este bună și suntem capacitați la maximum pentru a câștiga miercuri, contra elvețiencelor”, a subliniat Grapă. Deși pornește cu prima șansă în retur, Știința este avizată de forța pe care Sm’Aesch o degajă departe de casă. Cel mai elocvent exemplu îl constituie „dubla” din „șaisprezecimi” cu Mladost Zagreb. Deși învinsă în Elveția cu 3-1, echipa antrenată de neamțul Andi Vollmer s-a impus cu 3-0 în returul din Croația, acolo unde și-a adjudecat și „setul de aur”. Spre deosebire de Știința, care mizează în Challenge Cup exclusiv pe jucătoare autohtone, sârboaica Djuric neavând drept de joc în euro-cupe, Sm’Aesch reprezintă o multi-națională. Vice-campioana Elveției are în lot cinci straniere și cinci jucătoare autohtone. Stranierele sunt: Ennok (Estonia), libero-ul Poganny (Germania), von Piekartz (Olanda), White (Canada) și Walch (SUA), jucătoare care constituie pericolul nr.1. Efectivul grupării antrenate de neamțul Andi Vollmer este completat de elvețiencele Visentin, Matter, Storck, Werfeli și Zaugg. De notat faptul că, în cazul în care va trece de Sm’Aesch, Știința ar putea da în „sferturi” peste cea care îi va fi adversară și în următoarea etapă de campionat, CSM Târgoviște! Știința: Kapelovies, Cazacu, Lupa, Sipoș, Faleș, Rogojinaru, Albu-libero.

Sm'Aesch: von Piekartz, Storck, Walch, Ennok, Matter, White, Pogany- libero.

