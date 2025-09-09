Bărbat din Corbasca cercetat după ce a accidentat un pensionar pe un tractor neînmatriculat

Un bărbat de 48 de ani, din comuna Corbasca, a condus un tractor neînmatriculat pe DJ 252 C, transportând pe aripa stângă un bărbat de 65 de ani, din comuna Blăgești. La un moment dat, pasagerul s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, iar conducătorul tractorului a părăsit locul accidentului fără a se încuviința organelor de poliție.

În urma incidentului, bărbatul de 65 de ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea conducătorului tractorului cu aparatul etilotest a indicat 1,12 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior i-au fost recoltate mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Verificările suplimentare în bazele de date au arătat că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Polițiștii Biroului Rutier Bacău au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul fără permis, sub influența alcoolului, conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat și părăsirea locului accidentului fără permisiunea organelor de poliție.