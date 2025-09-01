Bărbat din Bacău, maestru al deghizărilor: cerșea bani în pijamale roz, după ce s-a prefăcut măicuță

Scenă neobișnuită în Gara Bistrița, unde o „femeie” în pijamale roz cu trandafiri și gloss pe buze oprea tinerii și le cerea bani. Surpriza a venit când s-a aflat că, de fapt, sub costumația excentrică se ascundea un bărbat de 32 de ani din municipiul Moinești, județul Bacău.

Nu este prima dată când acesta alege să își construiască astfel de personaje pentru a profita de bunăvoința oamenilor. În această vară, bărbatul a fost văzut pe străzile Bistriței deghizat în măicuță, pretinzând că strânge bani prin rugăciuni. Atunci, chiar și o polițistă locală i-a căzut în plasă, asigurându-i transportul de la Gherla la Beclean, convinsă că ajută o femeie aflată în nevoie. Ulterior, și-a dat seama că fusese păcălită, după ce „măicuța” a fost surprinsă din nou cerșind în oraș.

Apariție nocturnă, sancțiune și avertisment

Potrivit Poliției Locale Bistrița, în noaptea de 31 august, la ora 02:30, pe strada Gării, bărbatul a apărut în noul său rol, de această dată cu pijamale roz și machiaj, abordând tinerii pentru bani. A fost condus la sediul instituției și sancționat contravențional pentru apelarea la mila publică, fiindu-i pus în vedere să părăsească municipiul.

„Bărbatul duce în realitate o viață normală. Alege însă să își construiască roluri, pentru a profita de bunăvoința oamenilor. În loc să muncească, preferă să păcălească. Dacă îl mai întâlniți, nu îi finanțați spectacolul”, au transmis polițiștii locali într-un mesaj publicat pe Facebook.

Aceștia fac apel către cetățeni să nu încurajeze cerșetoria și să sesizeze autoritățile.

„Nu tot ce pare «sfânt» ziua… rămâne așa și noaptea”, au conchis reprezentanții Poliției Locale Bistrița.